海地人抗議幫派肆虐 帶刀槍上街爆警民衝突

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（中央社太子港2日綜合外電報導）數以千計海地人今天走上太子港街頭，表達對武裝幫派占據首都幾乎所有與周邊地區、政府卻無力阻擋的不滿。期間群眾與警方爆發衝突，至少十多名全副武裝的示威者對警察開槍。

這是針對去年11月上任的費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）政府的首次重大抗議活動。現場的美聯社記者並未看到有人受傷或死亡。

海地幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）底下的暴力武裝團體大肆作亂，迫使超過100萬人離開家園，加劇經濟凍結、大規模挨餓的狀況，民眾還指控幫派敲詐勒索、大肆性侵和殺人。

由近一年前任命的總統委員會輪流組成的過渡政府，以及長期以來人手不足且資金匱乏的聯合國支持的安全特派團，在阻止幫派推進方面幾乎毫無作為。

一名示威民眾告訴路透社：「你看到了嗎？今天，海地人民將為自由而戰。我們是自由的，今天那些人嚇不倒我。」

居民高舉布條與棕櫚葉湧上太子港（Port-au-Prince）街頭，但也有些人攜帶大砍刀與槍枝。抗議活動一開始是和平的，但稍晚街頭爆發槍響，嚇得人群恐慌奔逃。

一名因害怕遭報復而蒙面匿名受訪的主辦者表示，抗議的目的是「占領總理辦公室，並把海地過渡總統委員會（Transitional Presidential Council）燒了」。

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海地幫派已經控制太子港85%地區，現在變本加厲掠奪曾經平靜的社區，民怨隨之沸騰。

國際移民組織（International Organization for Migration）表示，最近發生的幫派暴力在短短一個月內就逼得6萬多人逃離家園。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷/張曉雯）1140403