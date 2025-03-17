加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中母女逛誠品480商場遭誤報偷竊 盧秀燕、誠品致歉
首頁 / 國際
海地動亂
新聞專題
海地動亂1/114
首頁 / 國際

海地媒體再遭攻擊縱火 總理譴責行為卑劣

2025/3/17 11:19
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社太子港16日綜合外電報導）海地首都太子港（Port-au-Prince）掀起新一波暴力事件，一家電視台今天表示遭人掠劫與縱火，另外兩家媒體日前也遭遇類似攻擊。海地總理譴責這是對言論自由的重大攻擊。

海地電視台Telepluriel在其網站上說，電視台昨晚遭人縱火焚燒，「所有設備已被搬空」。

相關媒體記者告訴法新社說，海地最老牌「加勒比海廣播電視台」（Radio-Television Caraibes，RTVC）和Melodie FM電台12日晚間也遭人縱火。

google news透過 Google News追蹤中央社

海地新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）在社群平台X上寫道：「海地新聞支柱加勒比海廣播電視台遭遇武裝幫派暴力攻擊；這些犯罪分子縱火焚燒電視台的行為很卑劣，是對經過重大犧牲才換來的言論自由的重大攻擊。」

「海地全國媒體協會」（National Association of Haitian Media）聲明表示：「毫無保留地譴責這種無恥行為，這種行為讓當前混亂局面繼續蔓延下去。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1140317

#太子港
#海地
#加勒比海
#費艾梅
費艾梅
海地幫派暴力不歇 肯亞增派217名警力瓜地馬拉和薩爾瓦多派出部隊 助海地打擊武裝幫派
海地動亂
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
聯合國籲300億募款 援助海地渡過糧食危機
74
更多編輯台推薦新聞：