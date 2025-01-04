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瓜地馬拉和薩爾瓦多派出部隊 助海地打擊武裝幫派

2025/1/4 20:18
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（中央社太子港3日綜合外電報導）來自瓜地馬拉和薩爾瓦多的1支安全部隊今天抵達海地首都太子港（Port au Prince），增援1項由聯合國支持但長期延宕的任務，也就是與武裝幫派血戰來恢復當地安全。

路透社報導，這項任務的通訊官表示，新抵達的部隊由75名瓜地馬拉人和8名薩爾瓦多人組成。

海地臨時政府在社群媒體發文指出，海地過渡總統委員會主席伏爾泰（Leslie Voltaire）、總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）和美國駐海地大使漢金斯（Dennis Hankins）在太子港機場迎接這支部隊。

瓜地馬拉總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）首次向聯合國承諾派遣人數未定的部隊，並提供個人裝備3個月後，於去年9月承諾派遣150名軍警。

薩爾瓦多則在去年8月承諾派遣78名軍人協助醫療後送，並提供3架直升機。這些資源對海地安全部隊來說極為重要，因為他們需要因應山區地形，以及散布著檢查站是由幫派控制的高速公路。

這項任務由肯亞主導，肯亞去年年中在當地部署近400名警察，不過這個數量遠低於原先承諾的1000人，之後又有24名牙買加人員和2名貝里斯高級軍官加入。（譯者：王嘉語/核稿：曹宇帆）1140104

費艾梅
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