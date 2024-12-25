海地醫院重啟記者會遭武裝分子攻擊 至少3死多傷

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（中央社太子港24日綜合外電報導）目擊者告訴路透社，武裝分子今天朝一群參加政府記者會的記者開槍，造成至少3人死亡，多人受傷。這場記者會目的是宣布海地最大的公立醫院重新開啟。

現場1名不願透露姓名的記者表示，兩名記者和1名警察被殺。

當地媒體直播攻擊事件的影片顯示，當時子彈四射，記者們趴在醫院大廳的地板上，有些人似乎被擊中流血。

海地武裝組織幾乎完全控制首都太子港，並廣泛管轄國內其他地區，他們以醫院為目標，向政府展示實力，迫使大多數醫院關閉。

海地過渡總統委員會主席伏爾泰（Leslie Voltaire）在視訊演說中表示：「今天發生的事情是不可接受的。」

記者受邀於上午8時抵達醫院，參加太子港市中心舉行的海地新任衛生部長記者會。上午11時左右槍擊爆發時，他們還在等待部長。

11月，前總理康尼爾（Garry Conille）上任僅6個月就被趕下台，布萊瑪（Duckenson Lorthe Blema）在內閣改組時接任衛生部長。

海地大學醫院（State University of Haiti）是海地最大的公立醫院，在3月幫派攻擊激增、前總理亨利（Ariel Henry）被趕下台後關閉。

7月，當局在醫院舉行記者會慶祝重新控制醫院，但康尼爾被迫在槍擊中與保全人員和記者一起逃離。

這家醫院位於太子港市中心，距離警察與幫派聯盟「共生」（Viv Ansanm）經常爆發槍戰和衝突的中央戰神廣場（Champ de Mars）相當接近。

據估計，幫派控制太子港約80%至90%地區，鄰國遲未兌現為這個加勒比海國家提供安全支持的承諾。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1131225