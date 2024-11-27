海地首都遭幫派控制 聯合國將撤離人員

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（中央社巴拿馬市／太子港26日綜合外電報導）由於武裝幫派擴大了對海地首都太子港的控制，暴力活動急劇升級，聯合國將撤走駐海地的工作人員，撤離的班機將在本週降落巴拿馬首都巴拿馬市。

路透社報導，巴拿馬外交部表示，兩架人道航班今天和明天將從海地飛抵巴拿馬市，載來22名「國際制服警察顧問」和兩位聯合國官員，停留時間最長為72小時。

聯合國駐海地人道協調員李察遜（Ulrika Richardson）上週在記者會上表示，因應本月不斷升級的暴力事件，聯合國正開始略微縮減在太子港的人員。

她表示，他們將試著把工作人員遷移到海地其他省分，好讓他們繼續工作。

聯合國駐海地綜合辦事處主任薩爾瓦多（Maria Isabel Salvador）在社群媒體X上表示，截至昨天，1725名人員中約有1527人仍留在海地。

她說：「我們不會離開這個國家。」

美國人道組織美慈組織（Mercy Corps）昨天宣布，將把部分工作人員遷到太子港以外地區，無國界醫生組織（Doctors without Borders）則以警方威脅為由，暫停在太子港的行動。

分析人士估計，武裝幫派控制80%至90%的太子港，最近幾週還取得進一步進展，攻擊先前躲過最嚴重暴力的區域。

許多幫派是集結在名為「共生」（Viv Ansanm）的聯盟背後。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳昱婷）1131127