歐盟：不資助UN難民機構 加薩恐數十萬人陷危險

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐盟對外事務最高負責人波瑞爾今天示警，減少對聯合國巴勒斯坦難民救濟機構的資助，恐致數十萬生命面臨危險。在這所機構多名職員遭指參與突襲以色列後，已多國暫停資助。

綜合路透社及法新社報導，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，停止資助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）「既不符比例又危險」。

他說：「在部分重要捐助國暫停資助之際，外界普遍認為UNRWA在提供關鍵援助給加薩超過110萬民眾的行動中扮演至關重要的角色，當地人民正遭受災難性的饑餓及疾病的爆發」。

「停止資助這所機構，恐導致數十萬生命面臨危險。」

波瑞爾也在部落格文章中寫道，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署已立即採取措施並展開調查，這些指控很嚴重，如果被證明屬實，應有相對懲罰。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署12名職員日前被指控涉及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列的行動，目前已有超過12國暫停資助，包括美國、德國、英國及瑞典等主要捐助國。

波瑞爾說，其他捐助國暫停提供資金的總額超過4.4億美元，幾乎占了這所機構今年預期收入的一半。

UNRWA先前表示，若捐助國持續停止資助，機構很可能被迫在2月底前停止在中東的整體運作，包括在加薩地區的工作。

UNRWA成立於1949年，目前僱用3萬名巴勒斯坦人為加薩走廊（Gaza Strip）、約旦河西岸（West Bank）及鄰近阿拉伯國家大量難民營的難民提供人道援助。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130205