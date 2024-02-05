更多編輯台推薦新聞：
過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握
生活

過年垃圾車什麼時候來？六都收運時間一次掌握

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建
國際

特派現場／日本輪島早市震後如戰火廢墟 漆藝業者矢言重建

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡
生活

約旦基地遇襲3死 美軍反擊為何空襲伊拉克敘利亞？一週大事看這裡

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄
生活

黃喉貂現身屏東保力溪 創台灣最南端分布紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
專訪／「晶片戰爭」作者：台灣想保持半導體優勢 應搶攻AI打造台版輝達
首頁 / 國際

歐盟：不資助UN難民機構 加薩恐數十萬人陷危險

2024/2/5 10:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐盟對外事務最高負責人波瑞爾今天示警，減少對聯合國巴勒斯坦難民救濟機構的資助，恐致數十萬生命面臨危險。在這所機構多名職員遭指參與突襲以色列後，已多國暫停資助。

綜合路透社及法新社報導，歐洲聯盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）表示，停止資助聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）「既不符比例又危險」。

他說：「在部分重要捐助國暫停資助之際，外界普遍認為UNRWA在提供關鍵援助給加薩超過110萬民眾的行動中扮演至關重要的角色，當地人民正遭受災難性的饑餓及疾病的爆發」。

「停止資助這所機構，恐導致數十萬生命面臨危險。」

波瑞爾也在部落格文章中寫道，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署已立即採取措施並展開調查，這些指控很嚴重，如果被證明屬實，應有相對懲罰。

聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署12名職員日前被指控涉及巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）去年10月7日突襲以色列的行動，目前已有超過12國暫停資助，包括美國、德國、英國及瑞典等主要捐助國。

波瑞爾說，其他捐助國暫停提供資金的總額超過4.4億美元，幾乎占了這所機構今年預期收入的一半。

UNRWA先前表示，若捐助國持續停止資助，機構很可能被迫在2月底前停止在中東的整體運作，包括在加薩地區的工作。

UNRWA成立於1949年，目前僱用3萬名巴勒斯坦人為加薩走廊（Gaza Strip）、約旦河西岸（West Bank）及鄰近阿拉伯國家大量難民營的難民提供人道援助。（譯者：侯姿瑩/核稿：曾依璇）1130205

#波瑞爾
#哈瑪斯
#聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署
#UNRWA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.202