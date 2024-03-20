澳洲外長會晤王毅 聚焦貿易、人權、海洋安全議題

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（中央社記者楊淳卉雪梨20日專電）中國外交部長王毅今訪問坎培拉，與澳洲外交部長黃英賢會晤。黃英賢開幕詞表示，盼雙方坦率就遭中國拘留澳洲公民、人權、海洋安全等議題對話，並強調絕不能將對話與否當作是懲罰或獎勵。

黃英賢（Penny Wong）與王毅今在坎培拉展開第7次「澳中外交及戰略對話」（Australia-China Foreign and Strategic Dialogue）。王毅這次到訪是睽違7年訪問澳洲，他也是7年來中國訪問澳洲最高層級官員。

黃英賢在開幕詞表示，在上次的外交及戰略對話中，雙方同意在廣泛的領域開始對話，「我們也歡迎兩國的交易，包括葡萄酒出口方面的進展，期待共同解決懸而未決的問題。」她說，商業與貿易的可預測性符合所有人的利益。

黃英賢指出，雙方也同意兩國間對話的重要性，不只是為了推展共同利益，也是為了重要議題交換意見，並處理雙方的分歧。

「考量到這一點，我期待與你坦率談論遭中國拘留的澳大利亞公民、人權、太平洋等海上安全，及俄羅斯入侵烏克蘭、中東衝突等區域及國際議題。」黃英賢說。

黃英賢並提及中國與東南亞國家在南海的衝突議題。她表示，兩周前在澳洲舉辦的東協-澳洲特別峰會（ASEAN-Australia Special Summit 2024）上，澳大利亞支持其主張根據國際法、特別是「聯合國海洋法公約（UNCLOS）」進行對話、克制與和平解決爭端的宣告。

黃英賢表示，身為外交部長，她要強調，致力於預防性機制以減少衝突風險符合所有人的利益，「絕不能將對話與否當作是懲罰或獎勵。」

黃英賢強調，對話能使雙方處理分歧，「我們都知道分歧永遠不會消除」，澳洲永遠是澳洲，中國永遠是中國。

黃英賢說，澳大利亞與中國已建立了全面戰略夥伴關係，期待雙方擴大合作。為了國家、人民及區域和平及安全利益，雙方在穩定國家關係間取得重大進展，但還有很多工作要做。

黃英賢開幕詞結束後，王毅回應，他很開心7年後再次訪問澳大利亞，並稱讚坎培拉是個美麗的城市，過去他也曾在坎培拉慢跑，因為坎培拉空氣品質好、環境優美，可惜這次時間有限無法再去。

王毅並表示，很高興能與黃英賢共同舉辦第7次「澳中外交及戰略對話」。

雙方會晤結束後，將由黃英賢向媒體說明對話成果。（編輯：陳慧萍）1130220