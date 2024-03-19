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俄羅斯吹捧一中 吳釗燮點名回嗆蒲亭「懂什麼」

2024/3/19 17:59
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（中央社記者黃雅詩台北19日電）針對俄羅斯總統蒲亭稱台灣是中國的一部分，外交部長吳釗燮透過社群媒體點名回嗆「他對台灣懂什麼？」並反譏，「蒲亭還把近日俄羅斯的大內宣和操縱輿論行為，稱之為一場選舉呢！」

吳釗燮透過外交部在「X」上的官方帳號，以個人署名JW發文痛批，蒲亭以武力強佔烏克蘭的領土，「蒲亭是對民主的巨大威脅，危害性僅次於中國。」

蒲亭（Vladimir Putin）日前以8成多得票率連任俄羅斯總統，他在記者會回應中國媒體提問時表示，台灣是中國不可分割的一部分，任何在台灣周邊挑釁且對中國實施制裁的企圖註定會失敗。

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外交部昨天發布新聞稿嚴正駁斥指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部指出，俄國蒲亭假民主之名，卻行獨裁之實。此次選舉在沒有反對派、沒有對手的情況下舉行，並在原為烏克蘭領土的占領區內強迫辦理選舉，凸顯獨裁暴力本質。而蒲亭以近9成得票率連任勝選，更是一大諷刺。（編輯：翟思嘉）1130319

#台灣
#蒲亭
#吳釗燮
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