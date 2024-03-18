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外交部：俄總統選舉無反對派 蒲亭假民主真獨裁

2024/3/18 19:40（3/18 19:52 更新）
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俄羅斯總統大選17日結束，官方初步統計現任總統蒲亭獲88%選票。（路透社）
俄羅斯總統大選17日結束，官方初步統計現任總統蒲亭獲88%選票。（路透社）
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（中央社記者游凱翔台北18日電）外交部今天表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）假民主之名，卻行獨裁之實，此次俄羅斯總統選舉在無反對派、沒有對手情況下舉行，並在原為烏克蘭領土的占領區內強迫辦理選舉，凸顯獨裁暴力本質。

外交部晚上表示，俄羅斯總統蒲亭昨天大選結束後，回應中國記者就台灣問題提問時妄稱，「台灣是中華人民共和國一部分」，外交部對此予以嚴正駁斥。

外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未統治台灣。台灣是積極捍衛民主體制及尊重人權法治的現代民主國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，都無法改變國際公認的兩岸現狀。

外交部指出，俄國蒲亭假民主之名，卻行獨裁之實。此次選舉在沒有反對派、沒有對手的情況下舉行，並在原為烏克蘭領土的占領區內強迫辦理選舉，凸顯獨裁暴力本質。而蒲亭以近9成得票率連任勝選，更是一大諷刺。

外交部強調，對於俄國蒲亭政權再次戕害俄羅斯民主發展，外交部表達不齒。蒲亭對烏克蘭非法發動侵略戰爭，導致烏國生靈塗炭，已引發國際社會的制裁與同聲譴責。

外交部批評，蒲亭現今在國際間早已信用蕩然，毫無可信度，其對台灣主權地位濫發議論，更顯荒謬無稽。近年極權陣營國家合流，不斷破壞以規則為基礎的國際秩序，則已成為國際社會不穩定和動亂的根源。

外交部最後強調，台灣是守護民主陣營的前線，台灣民眾與政府將團結一致，堅定捍衛國家主權，並持續加強與民主陣營國家合作，遏制威權擴張，守護台海和平與安全，以及全球的穩定與繁榮。（編輯：林興盟）1130318

#台灣
#蒲亭
#外交部
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