路透社：蒲亭5月訪問中國 將會見習近平

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（中央社北京/莫斯科19日綜合外電報導）根據5名熟知內情的消息人士，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）5月將出訪中國，並與中國國家主席習近平會談。這可能是蒲亭展開新總統任期後的第一個海外訪問行程。

這些不具名消息人士中的一人告訴路透社：「蒲亭將訪問中國。」相關細節獲得另外4名消息人士單獨證實。

另一名消息人士說，蒲亭的中國行可能安排在5月下半月。兩名消息人士指出，蒲亭的訪問會在習近平依計畫出訪歐洲前進行。

克里姆林宮拒絕評論，中國外交部未立即回覆路透社的置評請求。

俄羅斯3月15日至17日舉行總統選舉，蒲亭連任成功。昨天西方國家譴責這場選舉不公平也不民主，中國、印度、北韓則恭賀蒲亭贏得新的6年任期，凸顯俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭後，全球地緣政治裂痕擴大。

隨著美國及其盟邦對中、俄兩國祭出制裁，近幾年中國已加強與俄羅斯的貿易和軍事關係。

蒲亭2022年2月訪問北京時，中、俄曾宣布彼此的夥伴關係「上不封頂」，幾天後蒲亭便發動侵略烏克蘭。

外交官和觀察家說，他們預期蒲亭會把中國當成連任後出訪的第一站。蒲亭預計在5月7日左右正式宣誓就職。（譯者：楊昭彥）1130319