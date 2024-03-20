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英國7月召開歐洲政治共同體峰會 促強化支持烏克蘭

2024/3/20 09:17（3/20 09:41 更新）
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（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）首相府宣布，由英國主辦的第4次「歐洲政治共同體」峰會訂7月18日召開，焦點議題預計包括強化支持烏克蘭、打擊非法移民及相關犯罪。首相府預估，烏克蘭戰事「夏季將轉趨激烈」。

由法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）發起的區域對話平台「歐洲政治共同體」（European Political Community，EPC）原則上每半年召開一次峰會，由歐盟成員國、非成員國輪流主辦；繼2022年10月的捷克後，2023年依序由摩爾多瓦、西班牙擔任地主國。

英國負責今年上半年峰會事宜，卻遲至今天才宣布於7月召開，外界猜測與首相府原本不排除在夏天舉行大選有關。

值得一提的是，就在EPC峰會前一週，北大西洋公約組織（NATO）7月9日至11日將在華府舉行峰會，預計烏克蘭也將是焦點。

首相府指出，第4次EPC峰會將在英格蘭東南部牛津郡（Oxfordshire）布連能宮（Blenheim Palace）舉行。

這座建於18世紀的大型莊園名列聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產，也是第二次世界大戰期間領導英國對抗侵略的前首相邱吉爾（Winston Churchill）的出生地和祖居。這裡也曾是二戰期間情報機關「軍情五處」（MI5）的活動基地。

考量美國遲未能通過援烏預算且陷入大選年國內政爭，歐洲如何在美國減少投入的情況下，更有效協助烏克蘭、嚇阻俄羅斯擴大侵略，將是EPC一大課題。

國防大臣夏普斯（Grant Shapps）向媒體表示，英國及其歐洲盟友不應仰賴美國贏得戰爭，而是必須做好準備、拿出決心捍衛自身疆界，「我們或許該捫心自問，歐洲大陸的民主邊界是否該由美國決定」。（編輯：陳承功）1130320

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英國首相府19日宣布，由英國主辦的第4次「歐洲政治共同體」峰會訂7月18日召開，焦點議題預計包括強化支持烏克蘭。圖為首相蘇納克（Rishi Sunak）19日主持每週二的內閣會議。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年3月20日
英國首相府19日宣布，由英國主辦的第4次「歐洲政治共同體」峰會訂7月18日召開，焦點議題預計包括強化支持烏克蘭。圖為首相蘇納克（Rishi Sunak）19日主持每週二的內閣會議。（英國首相府提供）中央社記者陳韻聿倫敦傳真 113年3月20日
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