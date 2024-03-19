歐盟理事會主席：為了和平 歐洲須做好戰爭準備

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（中央社布魯塞爾18日綜合外電報導）歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）今天表示，為因應俄羅斯構成的威脅，歐洲必須加強防禦力並轉換至「戰爭經濟」模式。

米歇爾即將於21日主持歐洲聯盟領袖會議，討論援助烏克蘭事宜。他今天投書給歐洲各大平面媒體和入口網站「歐洲動態」（EurActiv），內文提到，歐洲必須為自身安全負責，而非高度仰賴諸如美國等國家的支援。

米歇爾說：「如果歐盟的回應沒有做對，如果沒有給予烏克蘭足夠的支援來遏止俄羅斯，我們就會是下一個。」他說：「我們因此必須做好防禦準備並轉向『戰爭經濟』模式。」

他說：「想要和平，就必須做好戰爭準備。」

米歇爾表示，自俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，儘管歐洲已做出長足進展，包括把軍工生產力提升50%，但該做的遠遠不僅於此。他說，數十年來，歐洲在安全及國防上的投資一直不夠。

米歇爾敦促歐盟各國確保烏克蘭取得它在戰場上的各項需要，包括透過花費歐盟資金在軍事設備上，也包括利用俄羅斯被凍結資產所產生的利潤為烏克蘭添購武器。

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米歇爾呼籲各國加快國防投資速度，包括考慮變更歐洲投資銀行（European Investment Bank）授權，允許這個歐盟借貸部門支撐歐洲防禦產業。

歐盟各國今天已通過協議，加碼50億歐元（54億美元）軍援烏克蘭武裝部隊；此時美國對烏克蘭的一筆600億美元軍援在國會卡關，已有人示警，基輔當局需要更多資源來頂住戰線、對抗規模比自身要大的俄軍。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1130319