有意參加歐洲議會選舉挨轟 歐盟理事會主席棄選

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（中央社布魯塞爾26日綜合外電報導）歐洲聯盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天宣布放棄投入歐洲議會選舉；有些批評人士認為他參選會在當前關鍵時刻破壞他現有的角色。

路透社報導，對於曾任比利時總理的米歇爾來說，棄選的「大逆轉」決定有點難堪，也肯定會令人質疑他的判斷力。再過不到一週，他將主持一場為烏克蘭提供重要戰時財政援助而洽談協議的峰會。

米歇爾數週前才宣布要參加今年6月的歐洲議會選舉。此舉引發一些批評，因為這意味著他可能必須在11月30日歐盟理事會主席一職任期屆滿前數月提早離職。

這使得匈牙利總理奧班（Viktor Orban）更有可能代掌歐盟理事會主席一職；奧班持續與俄羅斯往來，曾阻止援助烏克蘭計畫，歐洲議會議員也曾指責他大開民主倒車。

米歇爾參選的決定也引發有關潛在利益衝突的質疑，因為他會以自由派政黨候選人身分參選，同時擔任歐盟理事會主席，而歐盟理事會是由不同政治團體的歐盟成員國領袖組成。

48歲的米歇爾在臉書（Facebook）發表長篇聲明，宣布他大轉彎的決定。他說，他將繼續擔任歐盟理事會主席，直到任期結束。

自2019年以來擔任歐盟理事會主席至今的米歇爾說：「我不會成為歐洲（議會）選舉的候選人。我將以堅定的決心全力投入目前的職責，直到任期結束。」

他為自己最初參選的決定辯護說，這與他目前職責並不衝突。但他也說，批評促使他重新思考。

他說：「我不希望這個決定分散我們對使命的注意力，或破壞這個機構和我們的歐洲計畫，也不希望這個決定以任何方式被濫用來分裂歐盟理事會，我相信歐盟理事會必須為歐洲團結努力不懈。」

米歇爾態度大轉彎出乎許多人意料，因為主要來自若干歐洲議會議員、學者和評論員的公開批評在他最初宣布參選數週後就平息了。（譯者：林沂鋒/核稿：曾依璇）1130127