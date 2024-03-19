台灣立陶宛合作重建烏克蘭教育 基輔州中學落成

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（中央社記者陳韻聿倫敦19日專電）台灣與立陶宛合作協助烏克蘭重建遭戰火破壞的校園，繼去年夏天完成魯塔（Rūta）幼兒園重建案後，近日又有一所中學落成，駐立陶宛台灣代表處在過程中投入約180萬歐元（約新台幣6200萬元）。

這所台灣與立陶宛合作重建的烏克蘭中學位於基輔州博羅江卡（Borodianka）鎮，距基輔市車程約1小時。

根據立陶宛經濟暨創新部發布的訊息，這所中學於15日正式重新運作，可供總計約700名1年級至11年級學生就讀，中學已重新命名為「立陶宛烏克蘭第一中學」。這是立陶宛在博羅江卡協助重建的3所學校之一。

「立陶宛烏克蘭第一中學」重建資金總計約800萬歐元，駐立代表處代表台灣投入約180萬歐元，購置室內器材、家具及戶外設施。重建案由受立陶宛政府支持的中央專案管理局（CPMA）執行。

駐立陶宛代表王雪虹表示，博羅江卡鎮中學的重建具體展現台灣與立陶宛共同協助烏克蘭的決心：協助烏克蘭克服重重挑戰、為年輕一代的新希望打下基礎。

王雪虹指出，台立合作凸顯發展強健連結、共同致力促進和平與繁榮的重要性。

立陶宛外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）表示，戰爭中，孩童不該是攻擊目標，對孩童的攻擊等同「恐怖主義」。當烏克蘭戰勝俄羅斯野蠻的侵略行為，這所中學的畢業生將參與創建新烏克蘭，各界必須竭盡全力確保這樣的未來儘快發生。

CPMA副執行長蘇拉鈐涅（Rasa Suraucienė）強調，協助烏克蘭重建教育體系是立陶宛援烏優先項目之一，無論是重建或設立新學校，校園都不僅是教育場所，更象徵烏克蘭的韌性、力量、對未來的希望，以及「烏克蘭不是孤軍奮戰」。

立陶宛經創部指出，由廢墟重建的「立陶宛烏克蘭第一中學」如今是嶄新的現代化3層樓建築，教室配備互動和智慧型裝置，休閒育樂區則有烏克蘭畫家特里波絲卡（Julia Trypolska）的作品裝飾。

值得一提的是，立陶宛協助烏克蘭重建校園，首次在「立陶宛烏克蘭第一中學」導入興建地下避難防禦設施。此設施一次可容納約800人，獨立於學校建築本體之外，但與學校連通。

立陶宛政府表示，歐盟與立陶宛將透過新計畫，在烏克蘭境內增建6所類似的、鄰近學校的地下避難防禦設施，計畫同樣由CPMA執行，目前預算金額為1550萬歐元。（編輯：高照芬）1130319