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蒲亭勝選 提與習近平個人友誼俄中關係穩定

2024/3/18 11:13
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（中央社台北18日電）俄羅斯總統選舉結束，總統蒲亭將邁向下個6年任期；蒲亭表示，俄羅斯和中國的關係非常穩定，他與中國國家主席習近平的個人友誼是一份助力，另稱台灣是中國不可分割的一部分。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）今天報導，蒲亭（Vladimir Putin）在競選總部發表談話時說，俄中在經濟和外交政策領域都有很多契合點和共同利益。未來幾年，兩國關係將得到加強，實現共贏局面，造福兩國人民。

蒲亭表示，俄中關係在過去20年間持續發展，穩定發展，相輔相成。相信這種互動將持續下去，並強調「我與中華人民共和國主席的個人友誼也是一份助力」。

他談話時指出中國「一帶一路」的重要性，稱這是習近平提出的一項非常重要的倡議。

報導指出，蒲亭強調俄中利益吻合是國際舞台的一個穩定因素，最重要的是國家利益吻合，這為解決國際關係領域的共同任務奠定了良好的基礎。俄中關係是國際關係中的穩定因素，從兩國在歐亞大陸的共同行動來看也是如此。

他並說，台灣是中國的一部分。對中國的「不友好者」試圖拿台灣製造挑釁和實施制裁，註定會徹底失敗。

俄羅斯總統大選17日結束，出口民調顯示蒲亭以87%選票輕鬆邁向下個6年任期。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1130318

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