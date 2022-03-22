中共攻台時間表？美國學者關注未來5年

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

美國民主政治學者戴雅門表示，從現在起2至5年是關注台海危機的時間點。中央社記者周世惠舊金山攝 111年3月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山21日專電）美國去年退出20年阿富汗戰爭，俄羅斯軍隊2月24日入侵烏克蘭，「中共何時攻台」兩度成為美國媒體與學者的焦點，時間表從「隨時可能」到未來5年都有。

俄羅斯、烏克蘭戰爭爆發後，許多專家提到中共政權將重新評估對台灣的計畫。史丹佛大學智庫胡佛研究所（Hoover Institution）今天舉行一場有關中國議題的研討會，與會的胡佛學者們幾乎都被美國的媒體記者問到「中共攻台時間表」。

研究民主政治的學者戴雅門（Larry Diamond）分析，今年秋天中國共產黨召開20大之前、明年順利連任國家主席之前，習近平不至於對台有侵略行動，但他預估從現在起「2至5年」是台灣海峽危機的可能時間點。

戴雅門說，中國有4大目標，包括鞏固中共政權、統一台灣、主導亞洲趕走美國勢力，最後達到全球第一；而中國內部存在結構性衝突，「未來10年非常危險」，全世界面臨一場由中國發動試圖改變歷史遊戲規則的戰爭。

前白宮國家安全顧問、胡佛學者麥馬斯特（H.R. McMaster）說，中共對台發動網路攻擊戰到各式的經濟威脅、讓台灣企業依賴中國，以及中共軍機擾台等，早已是一道軍事難題。

他說，美國應加速為台灣做到2014年美國沒有為烏克蘭做的事情，確保台灣擁有必要的戰力和軍備規模。他關注台海的兩個危險時間點，一是今年秋天中共召開20大會議期間，二是2025年中共各種更先進的防禦武器到位時。

專攻地緣政治的胡佛學者歐斯林（Michael R. Auslin）論及中共侵台，表達「沒有一定的時間表」，若有所謂時間表，只是中共為了合理化「不會遇到任何反對」。他認為，中共找到機會就可能行動。

歐斯林提醒，假設中共侵台，北京不會允許台灣的總統在戰爭爆發後3星期還能與世界及美國國會對話，甚至會直接切斷台灣對外的通訊。他說，中國為了打文宣戰已經準備幾十年，比俄羅斯更精通此道。

胡佛研究所今天這場研討會，另有數位人民幣計畫共同負責人達菲（Darrell Duffie）、專攻美國情治和新興科技與國家安全的學者席佳美（Amy Zegart），以及胡佛「中國全球銳實力」（China's Global Sharp Power）專案共同主持人、中國問題專家譚安（Glenn Tiffert）出席。

胡佛檔案館館長魏肯（Eric T. Wakin）、東亞館藏部主任林孝庭分享重要館藏對有關現代政策與政治研究的影響。包括故總統蔣中正與蔣經國私人日記，以及已故中共黨史專家、毛澤東前秘書李銳的日記目前皆存放在胡佛檔案館。（編輯：郭中翰）1110322

前白宮顧問、胡佛學者麥馬斯特21日關注今秋中共20大期間，與2025年中共更先進防禦武器到位的時間點。中央社記者周世惠舊金山攝 111年3月22日