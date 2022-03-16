更多編輯台推薦新聞：
林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽
運動

林昀儒鄭怡靜擊退法國組合 闖進WTT大滿貫冠軍賽

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民
國際

聯合國：烏克蘭難民破300萬 每秒一兒童淪難民

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪
兩岸

港府效忠學北京官腔官調 凸顯香港自治被剝奪

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
共機頻挑釁
新聞專題
共機頻挑釁1/171

傳俄密件洩中國攻台時間 吳釗燮：隨時做好準備

2022/3/16 13:45（3/16 14:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
外傳俄羅斯機密報告指中國原本預計今年秋天攻打台灣，外交部長吳釗燮（圖）16日說，他不確定這份報告的真偽，但相信國防部等相關單位會隨時做好準備。中央社記者鄭清元攝 111年3月16日
外傳俄羅斯機密報告指中國原本預計今年秋天攻打台灣，外交部長吳釗燮（圖）16日說，他不確定這份報告的真偽，但相信國防部等相關單位會隨時做好準備。中央社記者鄭清元攝 111年3月16日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、黃雅詩台北16日電）外傳有一份俄羅斯機密報告指中國原本預計今年秋天攻打台灣，外交部長吳釗燮今天說，他不確定這份報告的真偽，但有關國家安全議題，中國到底何時或會不會攻打台灣，相信國防部等相關單位都會非常關注，隨時做好準備。

吳釗燮今天上午列席立法院外交委員會做業務報告，他受訪時針對俄烏戰爭相關議題，做上述表示。對於俄羅斯將台灣列入不友善國家地區名單，吳釗燮表示，如果大家看被列入的48個國家，都是理念相近的民主自由陣營的國家，因此相信台灣人民會覺得跟民主國家站在一起，台灣在國際社會不會感到孤單。

吳釗燮日前接受捷克「經濟報」（Hospodarske noviny）視訊專訪時，對此則強調「我們深感自豪」。

吳釗燮在視訊專訪中指出，在俄烏戰爭之初，許多人擔心中國會像俄國一樣對台灣展開軍事攻擊，如果中國認定西方民主國家的團結不夠堅實，可能藉由俄烏情勢，從中得利。中國正密切觀察俄羅斯入侵烏克蘭以及西方國家的反應，台灣也密切關注情勢發展以及中國的意圖，目前俄羅斯侵略行動未如預期順利，中國應獲取教訓。

他呼籲民主國家團結對抗極權侵略，使中國知所警惕。

此外，國民黨立委鄭天財在內政委員會質詢時關切中選會即將審查「你是否同意以『台灣』為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運」公投案，他認為，從公投法、國民體育法等相關規定來看，這根本不該列入公投。

鄭天財提到俄烏戰爭指出，俄羅斯出兵絕對是錯誤、要譴責，但烏克蘭的總統犯了非常大錯誤，做了這樣決策，造成人民、軍人死傷。此公投案必須慎重，中選會依法不該列入，「假設人民支持，不要成為對岸的理由」。

中選會主任委員李進勇答詢時說，18日中選會委員會議即將審議此公投案，但俄烏戰爭讓烏克蘭人民遭受戰亂之苦，侵略者是俄羅斯，「烏克蘭總統為什麼要負責，這點我比較沒辦法了解」；公投案能不能成立還是要看是否符合公投法規定，審這個案子跟俄烏戰爭沒有關係，他也不知道為什麼要怪罪烏克蘭總統。（編輯：蘇志宗）1110316

延伸閱讀
影片／俄羅斯入侵烏克蘭損失慘 美國將領籲中國汲取教訓美中高層激烈對談7小時 關切台海情勢中俄結盟外媒：俄烏戰爭提供國際助台抗中路線圖 迫北京重擬對台策略中國藉撤離旅烏僑民對台灣打認知戰 卻適得其反被列不友善清單 外交部：注意駐俄處匯兌經費狀況吳釗燮：台灣應提升自衛 美國將再宣布對台軍售立委爆駐俄代表遭俄訓斥 吳釗燮：正常意見交流俄烏戰爭波及科技業 恐衍生成本增加與呆帳問題烏克蘭總統提議在耶路撒冷進行俄烏高峰會談俄烏戰爭 中研院將接納10名烏克蘭學者、學生來台
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀