傳俄密件洩中國攻台時間 吳釗燮：隨時做好準備

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外傳俄羅斯機密報告指中國原本預計今年秋天攻打台灣，外交部長吳釗燮（圖）16日說，他不確定這份報告的真偽，但相信國防部等相關單位會隨時做好準備。中央社記者鄭清元攝 111年3月16日

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（中央社記者陳俊華、黃雅詩台北16日電）外傳有一份俄羅斯機密報告指中國原本預計今年秋天攻打台灣，外交部長吳釗燮今天說，他不確定這份報告的真偽，但有關國家安全議題，中國到底何時或會不會攻打台灣，相信國防部等相關單位都會非常關注，隨時做好準備。

吳釗燮今天上午列席立法院外交委員會做業務報告，他受訪時針對俄烏戰爭相關議題，做上述表示。對於俄羅斯將台灣列入不友善國家地區名單，吳釗燮表示，如果大家看被列入的48個國家，都是理念相近的民主自由陣營的國家，因此相信台灣人民會覺得跟民主國家站在一起，台灣在國際社會不會感到孤單。

吳釗燮日前接受捷克「經濟報」（Hospodarske noviny）視訊專訪時，對此則強調「我們深感自豪」。

吳釗燮在視訊專訪中指出，在俄烏戰爭之初，許多人擔心中國會像俄國一樣對台灣展開軍事攻擊，如果中國認定西方民主國家的團結不夠堅實，可能藉由俄烏情勢，從中得利。中國正密切觀察俄羅斯入侵烏克蘭以及西方國家的反應，台灣也密切關注情勢發展以及中國的意圖，目前俄羅斯侵略行動未如預期順利，中國應獲取教訓。

他呼籲民主國家團結對抗極權侵略，使中國知所警惕。

此外，國民黨立委鄭天財在內政委員會質詢時關切中選會即將審查「你是否同意以『台灣』為全名申請參加所有國際運動賽事及2024年巴黎奧運」公投案，他認為，從公投法、國民體育法等相關規定來看，這根本不該列入公投。

鄭天財提到俄烏戰爭指出，俄羅斯出兵絕對是錯誤、要譴責，但烏克蘭的總統犯了非常大錯誤，做了這樣決策，造成人民、軍人死傷。此公投案必須慎重，中選會依法不該列入，「假設人民支持，不要成為對岸的理由」。

中選會主任委員李進勇答詢時說，18日中選會委員會議即將審議此公投案，但俄烏戰爭讓烏克蘭人民遭受戰亂之苦，侵略者是俄羅斯，「烏克蘭總統為什麼要負責，這點我比較沒辦法了解」；公投案能不能成立還是要看是否符合公投法規定，審這個案子跟俄烏戰爭沒有關係，他也不知道為什麼要怪罪烏克蘭總統。（編輯：蘇志宗）1110316