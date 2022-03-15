被列不友善清單 外交部：注意駐俄處匯兌經費狀況

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（中央社記者黃雅詩台北15日電）俄羅斯將台灣列入「不友善國家地區」清單。外交部亞非司司長楊心怡今天指出，外交部關切駐俄羅斯代表處是否有兌換外匯的困擾，已請駐俄表處瞭解經費運用可能面臨的困難。

俄羅斯政府7日晚間公布48國「不友善國家地區清單」，台灣列示其中。根據俄國政府頒布規定，俄國政府及民間如果對48國債權人付款時，須改以盧布支付，原因跟俄國盧布已無法與多數強勢貨幣進行結算有關，俄國此一措施主要目的在規避國際金融制裁，試圖確保其國內金融穩定。

外交部今天舉行例行記者會，楊心怡出席說明業務。傳聞俄羅斯對台灣的經濟制裁可能採取報復行為，楊心怡表示，外交部已請駐俄處與當地台僑隨時保持聯繫，掌握僑胞的狀況與需求。

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立法院外交委員會10日會議中，民進黨立委羅致政質詢外交部長吳釗燮，烏克蘭既然已在2018年退出獨立國協，為何外交部還將烏克蘭業務列在亞西與非洲司底下的「獨立國協科」管轄？吳釗燮回應指出，這部分既然羅致政提出來了，外交部會檢討。

楊心怡今天回應中央社相關提問時指出，俄羅斯與烏克蘭業務歸亞非司管理有其歷史因素，加上烏克蘭目前尚未進入歐盟，未來可根據新的發展，隨時調整業務，亞非司也會跟歐洲司及相關單位持續研議。（編輯：郭無患）1110315