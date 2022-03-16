吳釗燮：台灣應提升自衛 美國將再宣布對台軍售

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）俄烏戰爭引發立委關切若中國攻打台灣，美國是否將出兵護台。外交部長吳釗燮今天到立院備詢時表示，台灣防衛要靠自己決心，要購足所需自衛武器，美國這方面持續提供台灣武器，「接下來還會有軍售的宣布」。

國民黨立委江啟臣引用台灣國際戰略學會15日民調指出，有高達47%民眾認為若台海爆發衝突，美國不會出兵協助台灣，約6成民眾認為美國會提供武器裝備，外交部所稱台美關係「堅若磐石」似與民眾感受有落差。

對此吳釗燮回應表示，台灣的態度一向是防衛要靠自己，要展現自我防衛決心，購足必要武器，美國將依照「台灣關係法」提供台灣足夠自我防衛能力的武器之外，也會透過區域架構部署武力，這些美國都有在做。

國民黨立委溫玉霞詢問中美外交高層14日的羅馬會談觸及台海情勢。吳釗燮表示，美國除事前事後都向台灣簡報，「未來還有一場更完整的簡報」，據他所知，美中7小時會談焦點是在俄烏戰爭，談判中「美國對中國施加相當壓力」，重點是如果美國持續支持，台灣是不用擔心的。

民進黨立委王定宇表示，一位非邦交國總理想跟總統蔡英文通電話，他已跟該總理辦公室關係人確認，但內容是機密，他會將訊息轉給外交部參考。他也表示，台美關係這麼好，台灣為何未受邀參加2022環太平洋軍演。北美司司長徐佑典表示，外交部正向美國國防部與透過美國國會極力爭取，目前還沒有確認消息。

民進黨立委趙天麟詢問，烏克蘭既然已脫離獨立國協且積極申請加入歐盟，是否應轉入外交部歐洲司管轄。吳釗燮回應指出，目前朝從亞非司轉到歐洲司這方面努力當中，如果調整完成，未來烏克蘭業務應隸屬中東歐科管轄。（編輯：林興盟）1110316