下波美台軍售 學者：應為提升不對稱戰力設備

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部長吳釗燮今天在立院透露美國將宣布下一波對台軍售。學者認為，可能不會是飛機艦艇等傳統載台類武器，而是助台發展「不對稱戰力」的品項，例如精準彈藥、訓練、後勤、戰場管理等相關設備。

國防部發言室向中央社表示，有關美國對台重大軍售案件，國防部會在美方正式進行「知會國會」時，即時向民眾說明。

淡江大學整合戰略中心執行長蘇紫雲分析指出，總統蔡英文任內迄今美對台軍售共18項，其中16項是不對稱戰力裝備，顯示台美有默契共識，認為提升台灣不對稱戰力可達最大防衛效果，也最符合當前台灣國防資源。

國家政策研究基金會副研究員揭仲表示，軍售內容「大家都在猜」，但據他了解，美方希望台灣多買彈藥類武器，因為交貨快，短期可形成戰力。今年2月底傳出，台灣已編列預算的「MH-60R反潛直升機採購案」生變，原因即是在去年11月的美台國防政策會議中，拜登政府認為該採購「不符合非對稱戰力原則」。

國防院中共政軍所研究員林柏州則從戰略觀點分析指出，美國對台軍售除了落實「台灣關係法」的對台防衛承諾，也是向區域盟友釋放強化安全合作訊息，代表美國當前處理重心雖在烏克蘭，不代表將放鬆印太地區，或拿來與中國利益交換，對台軍售展現美國同樣重視台灣，美中競爭仍是美國戰略主軸。

蘇紫雲表示，美國總統拜登2日才剛派遣美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率領的國安專家代表團來台，以台美互信關係，訪團也可能觸及軍售議題，但軍售只是台美軍事合作指標之一，美國2月在印太戰略報告首度將台灣列為伙伴，台美在區域安全與戰略的合作升級更關鍵。

蘇紫雲舉例，台美新軍售可能不是傳統的軍機等載台武器，是加強戰場管理或後勤的設備，例如美國政府上一波批准售台的「野戰資訊通信系統」，或無人機等。

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對於台灣盼爭取的美國軍售清單，揭仲表示，台灣最期待的F-35戰機應不太可能買到，因為美軍對新型武器有釋出順序，優先給北約、日、韓、以色列、紐澳等國，台灣還在排序之外，且目前生產線排得很滿，就算美國答應出售，也要等好幾年才能交貨，美國希望台灣在短期提升戰力。

揭仲表示，台灣盼採購的AGM-158空對地長程飛彈，美國迄今尚未首肯，美方認為台灣已花太多錢買飛機、潛艇等載台類武器，美國此波軍售也許不會都是新的品項，可能要求台灣買更多彈藥，或提供後勤維護。（編輯：蘇志宗）1110316