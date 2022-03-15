俄羅斯入侵烏克蘭損失慘 美國將領籲中國汲取教訓[影]

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美國將領盼中國從俄烏戰爭中汲取教訓，若北京當局無端攻擊鄰國將招致比俄羅斯更強烈的國際反彈。圖為俄羅斯總統蒲亭（左）2月4日與中國國家主席習近平（右）會晤。（圖取自twitter.com/KremlinRussia_E）

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（中央社台北15日電）俄羅斯入侵烏克蘭引發共軍是否將貿然武力犯台的揣測，美國高階將領受訪時提醒北京當局，無端攻擊鄰國將招致比俄羅斯更強烈的國際反彈，盼中國從中汲取教訓。

美國空軍雜誌（Air Force Magazine）14日報導，隸屬美國空軍協會（AFA）的智庫密契爾航太研究所（The Mitchell Institute for Aerospace Studies）專訪美國太平洋空軍（US Pacific Air Forces）司令維巴赫（Kenneth S. Wilsbach）。

影片來源：The Mitchell Institute for Aerospace Studies

維巴赫在訪問中指出，期盼中國能從俄羅斯入侵烏克蘭的「諸多教訓之中」汲取其一，那就是國際社會會團結一致反制對鄰國無端發動攻擊者；經濟制裁已經造成俄羅斯經濟損失慘重。

他在訪問中說，若中國以同樣行徑對付台灣或其他鄰國，「我希望中國體認，將會引發更強烈的反應」，無端的攻擊行動「將使得各國團結一致，並共同對抗如同俄羅斯對烏克蘭的入侵」。

維巴赫指出，中國指控美國意圖打造亞太版的北大西洋公約組織（NATO）讓他啼笑皆非，中國才是導致各方共商此番大計的始作俑者。

他說，中國打算仿照俄羅斯貿然開戰前應三思，「他們勢必得遭遇若干地形」的限制，以及亞太地區其他國家的反彈；俄羅斯的入侵行動已耗損俄國財政：「他們在殘害自己的人民和烏克蘭人，而我希望中國也會引以為鑑」。

雖然中俄兩國締結「無限制」夥伴關係，不過維巴赫指出：「我們目睹中俄已舉行數次軍演，但我不認為他們在各方面協同一致，這兩國的體系南轅北轍」。

他還說：「有趣的是這兩國還相互較量，中國與俄國都各自覺得他們才應該是那個發號施令的領袖，所以我樂見這種緊張」。

反觀美國及亞太地區各國的互動，維巴赫指出，中俄兩國目睹我們跟韓國、日本及澳洲共同操演，另外還有印尼、印度、馬來西亞與新加坡。

他表示：「我們定期與這些國家操演，而且我們是協同一致的…我們操演採用大同小異的裝備，甚至在某些方面，我們的資料數據可共享，採用的戰術雷同」。他強調，這種協同一致是「中國根本沒有的」。（編輯：曹宇帆/李雅雯）1110315