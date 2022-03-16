立委爆駐俄代表遭俄訓斥 吳釗燮：正常意見交流

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）台灣民眾黨立委邱臣遠今天質詢指出，他接獲陳情，駐俄羅斯代表耿中庸因外交部長吳釗燮日前一篇批判俄羅斯的個人推文，被俄羅斯外交部叫去訓斥。吳釗燮回應指出，只是正常意見交流，沒有提到他的推文。

立法院外交委員會今天邀請吳釗燮業務報告，民進黨立委蔡適應、國民黨立委廖婉汝等都關切俄羅斯是否對台採取報復行動。吳釗燮表示，目前俄羅斯僅將台灣列入不友善國家地區名單，沒有其他報復措施，駐俄代表處營運正常，沒有縮編。

吳釗燮2月26日透過外交部官方推特發表以英文縮寫JW署名的個人推文，指俄羅斯發動野蠻戰爭，中國也趁機鬆懈台灣對歐美的信任與防衛決心，但台灣將明智選邊，譴責並制裁侵略者。

邱臣遠會後接受媒體表示，有陳情者向他描述，因為吳釗燮該篇推文，耿中庸遭俄國政府「訓斥」，吳釗燮則說只是「溝通」，他認為這是詮釋問題，就像行政院長蘇貞昌跟立委蔣萬安日前言語交鋒，也可說是種「激烈溝通」，他會繼續了解實情。

國民黨立委江啟臣詢問俄羅斯有無撤僑必要？吳釗燮表示，俄羅斯因受國際制裁，經濟狀況惡化，但當地約170個台僑現在人身安全無虞，其他國家也還沒開始撤僑，外交部已做過相關撤僑排練，會視狀況隨時應變。

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邱臣遠詢問台灣是否可能與烏克蘭深化關係，吳釗燮語帶玄機表示，「跟烏克蘭互動有敏感性，就說明到這裡。」民進黨立委林靜儀要求外交部規劃台烏戰後合作，吳釗燮表示，台灣定會盡力協助烏國災後重建。

吳釗燮回應蔡適應詢問時表示，他最傷心難過的事是尼加拉瓜斷交，最高興的是推動在立陶宛設處等實質成長，吳釗燮還透露，立陶宛在台灣設立代表處「快了」，但他不宜幫對方宣布。（編輯：蘇志宗）1110316