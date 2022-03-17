傳美將接續對台軍售 國防部：按正常程序進行

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（中央社記者游凱翔台北17日電）外交部長吳釗燮昨天透露，美國接下來仍有對台軍售，外界關注具體項目。國防部副部長柏鴻輝今天說，對美軍購攸關戰力，但受限保密條款約束，尤其美方通知國會有一定程序，相關軍售都按正常程序進行。

俄羅斯入侵烏克蘭戰事引發立委關切若中國攻打台灣，美國是否將出兵護台。外交部長吳釗燮昨天在立院答詢表示，台灣防衛要靠自己決心，要購足所需自衛武器，美國持續提供台灣武器，「接下來還會有軍售的宣布」。

立法院外交及國防委員會上午審查「執行海空戰力提升計畫一定金額以上採購辦法」等法案。

國防部副部長柏鴻輝會前答覆媒體詢問指出，大家都非了解軍購攸關戰力，所有軍售受限保密條款約束，尤其是美方通知國會有一定程序，因此相關軍售都按正常程序在進行。

柏鴻輝並指出，吳釗燮在立院的回應無關洩不洩密，所有軍售都按照既定流程，美方只要通知國會就會同時通知台灣，國防部有排定所有軍售審查流程，並到立法院報告軍售進度。

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國民黨立委溫玉霞質詢時質疑為何由吳釗燮發布，而非由國防部公布。柏鴻輝表示，外交部所轄駐美代表處有政治組、國會組，並由國會組向美國國會參眾兩院協調，但這都是在工作階層上的討論，吳釗燮想表達的目的是「軍售進度都正常」。

此外，外傳一份俄羅斯機密報告宣稱，中國原本預計今年秋天攻打台灣。柏鴻輝強調，國防部始終專注戰訓本務、備戰，對任何時間出現的任何聲音都不予評論，但會審慎研析所有情資。（編輯：郭無患）1110317