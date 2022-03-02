烏克蘭戰役延燒 學者研判共軍無藉機犯台跡象

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國策研究院2日舉行的「強權政治下的烏克蘭與台灣」座談會，與會學者在會中合影。中央社記者沈朋達攝 111年3月2日

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（中央社記者沈朋達台北2日電）烏克蘭戰爭爆發也震驚台人。學者馬振坤以俄軍入侵為例，指開戰前必有戰略徵候，綜合中國的政治與軍事動態研判，共軍目前沒有藉機犯台的跡象。

國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤今天在國策研究院舉行的「強權政治下的烏克蘭與台灣」座談會上，以俄軍入侵烏克蘭為例，戰爭前必會出現戰略戰術層級的預警徵候，如：俄軍集結於俄烏邊境、中俄聯合聲明反對北約東擴，和俄國舉行核戰演習等。

因此他強調，坊間所謂中國人民解放軍可能「一夜之間」侵台的說法並不合理，共軍若對台有軍事行動，至少會在福建有3個半月到半年的活動。

他指出，中共中央政治局在俄烏開戰的隔天召開工作會議，會中仍強調召開中共20大的重要性，要求「穩字當頭」，顯示戰事並未改變中共的政治期程，而目前也未傳出中共調整對台政策手段的訊息。

軍事方面，中國也未出現涉外工作領導階層密集出訪周邊國家、沿海省市出現應急保障動員或共軍集結等現象，因此研判共軍目前沒有藉機犯台的跡象。

從區域層面來看，美軍也並未因烏克蘭戰事而抽調印太區域兵力，因此不存在亞太防務空虛、共軍趁虛而入的狀況。

國策研究院執行長郭育仁則在同一場座談會中形容，烏克蘭對美國而言，是「汽油桶上的火柴」，敏感性大於重要性，美國無意涉入戰場釀成美俄對抗，現階段是保持戰略耐心。

不過郭育仁認為，俄羅斯目前也未發動「全面戰爭」，而是藉「有限戰爭」以戰逼談。

他稱，俄暫未全力攻打烏克蘭，是因目前國際局勢是美、中、俄的「三極體系」，當中雙邊關係錯綜複雜，讓戰爭的不確定性增高。

但戰爭至今爆發已一週，郭育仁指出，一週對軍事行動是關鍵時刻，接下來俄軍是否會改變策略，有待觀察。（編輯：陳沛冰）1110302