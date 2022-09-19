拜登提美軍將保台 北京：勿站14億中國人對立面

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影片來源：60 Minutes

（中央社台北19日電）美國總統拜登昨天再次表示，若中國犯台，美軍將防衛台灣。中國外交部稱已向美方提出嚴正交涉，並敦促美方「不要站在14億中國人民的對立面」，大陸國台辦則警告「倚美謀獨，死路一條」。

俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，中國外交部發言人毛寧今天在例行記者會上回覆相關問題時說，美方言論嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方做出的不支持「台獨」的重要承諾，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。中方表示強烈不滿和堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

毛寧宣稱，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力，不要站在14億中國人民的對立面。

她說，中方敦促美方充分認識台灣議題的極端重要性和高度敏感性，恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定。

中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天則以書面的「答記者問」重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分。『一個中國』原則是中美關係的政治基礎」。

她敦促美方慎重處理涉台問題，並「正告民進黨當局」，「倚美謀獨，死路一條」。

拜登18日在哥倫比亞廣播公司（CBS）電視新聞雜誌類節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪中，被主持人佩利（Scott Pelley）問到是否出兵保護台灣的民主政府時回答：「會的，如果事實上發生了前所未有的攻擊的話。」

佩利接著問：「所以講明白一點，與烏克蘭不同。意思是假如中國侵台，美軍的男男女女將會保護台灣？」

拜登說：「對。」

路透社報導，拜登的對台政策似已超越長期以來美國所作表述，比他曾經作過的表述更明確地承認美軍將會保衛台灣。

不過，白宮發言人被要求就拜登上述說法回應時強調，美國對台政策沒有改變，且拜登今年稍早在東京也有類似發言。（編輯：張淑伶）1110919