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彭博：軟銀孫正義尋求與台積電在美建兆元級AI產業園區
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以色列駐台辦事處：透過GHF等直接援助加薩

2025/6/20 16:35
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（中央社記者曾以寧、黎桑尼台北20日電）無國界醫師今天說，巴勒斯坦人苦難難以承受，要求停止封鎖加薩；以色列駐台辦事處說，正協助美國民間組織加薩人道主義基金會（GHF）和國際援助機構直接援助加薩。

駐台北以色列經濟文化辦事處告訴中央社記者，GHF在營運前3週已分發超過3000萬份餐食，而哈瑪斯建立從人道援助中牟利機制，掠奪運輸物資並人為製造短缺用於宣傳。

無國界醫師（台灣）在以色列駐台辦事處附近集會，高喊「援助不是武器，停止封鎖加薩」，呼籲以色列停止將食物、藥物與援助當武器，立即並持續停火，保護巴勒斯坦人及援助者生命。

去年曾前往加薩的醫師鄔逸群表示，當地大量傷患事件每週2到3次，這對台灣大型醫院來說都難負荷，且其中約半數是遭炸傷的孩童或嬰幼兒，而傷患普遍缺乏營養，原本植皮後1、2週就可出院，但當地孩童傷口恢復力不到一半，感染率大幅上升。

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在加薩走廊經驗戰爭爆發的醫師洪上凱呼籲讓足夠食物、飲水與藥物進入加薩走廊，停止攻擊醫療設施。

無國界醫師（台灣）執行長鄔荻芳（Ludivine Houdet）說，以巴戰爭20個月超過5萬巴勒斯坦人死亡、12萬人受傷，全加薩約200萬人面臨饑荒風險，而5月底GHF啟動糧食分發，卻只允許極有限援助進加薩，且當地醫院被攻擊，人道援助被工具化、當成政治籌碼。（編輯：李明宗）1140620

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