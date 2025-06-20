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美國際生簽證政策波動 教部籲大學延長轉學期程

2025/6/20 17:13
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（中央社記者陳至中台北20日電）因應美國川普政府的國際生簽證政策波動，教育部近日發函各大學，提醒可評估延長暑假轉學招生的報名期程，方便學生回台銜接學業。

美國川普政府於5月底一度撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，後續美國媒體報導，川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並暫停安排新的學生簽證申請面試，而根據6月19日華盛頓郵報（The Washington Post）報導，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意等。

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美國的簽證政策波動，導致學生出國留學出現許多變數。教育部今天表示，因應近期學生轉學銜接需求，已發函台灣各大學，可綜合評估試務作業的可行性，經校級招生委員會通過後，延長原規劃暑假轉學招生的報名期程。

不過，教育部提醒，仍應於原招生簡章公告的考試時間及方式辦理招生考試，招生名額以各學系、學位學程學生招生、退學所產生的缺額為限。如果要延長報名期限，也應妥善公告，確保學生權益。（編輯：管中維）1140620

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