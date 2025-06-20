董瑞斌：主權基金重點非投資績效 應布局新護國神山

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（中央社記者張璦台北20日電）台灣擬成立主權基金，兆豐金董事長董瑞斌今天表示，主權基金重點不該只聚焦提高績效，而是要思考未來台灣下一座護國神山從何而來；他並提到，若僅投資國內就無法完全掌握世界最新技術，主權基金或許可觸及一般民間企業因報酬較低、回收期過長而不願投入的新興領域。

兆豐金今天召開股東常會，董瑞斌會後受訪談及台灣將成立主權基金，他指出，一開始市場過度著重於討論央行外匯存底投資報酬率過低、僅2%多，但這樣恐失去主權基金的正面作用，因為主權基金重點不該只聚焦提高績效。

董瑞斌表示，1959年荷蘭發現其境內有個很大的天然氣田，隨後開始大量開採、出口天然氣，帶動國內財政狀況優良，貿易維持順差（出超），但國家貨幣升值，約10年後副作用就出現了，荷蘭除天然氣相關產業，其他產業一蹶不振 ，且由於匯率太高，就失去原本的出口競爭力，此經濟現象就是所謂的「荷蘭病」（Dutch Disease）。

他進一步指出，科威特1953年成立投資管理局（KIA），是全世界首個主權基金，1970年代阿拉伯聯合大公國成立ADIA，當時政府高層就開始思考，50年後、最後一桶油也賣出去時，國家要怎麼辦，為了國家未來，政府開始嘗試投資，到如今阿布達比、杜拜成為高端商務中心、旅遊中心、中東金融中心，由此可見，「主權基金更重要的，是要看未來」。

從荷蘭、中東國家的經驗，再回頭看台灣的情況，董瑞斌說，二戰後台灣經濟發展歷經多次產業轉型，從全世界角度來看，每個階段都可說是成功的，從進口替代到出口擴張，還打造了「護國神山」，但接下來誰能保證這座山一定能再走50年、新的護國神山又從何而來。

董瑞斌笑說，雖然他不懂科技技術，但如果說矽光子攸關下一代產業發展的關鍵，就該盤點相關礦產是由哪些公司所掌握、相關技術是否為特定新創、實驗室獨有，主權基金是否要思考投資這些機構。

台積電晶圓製造技術雖獨步全球，但特定製程設備取得仍相對受限，他表示，若台灣成立主權基金，任務就是未雨綢繆，「之前沒有做的事情，將來我們就必須要做」，而不是單看報酬率。

董瑞斌也認為，主權基金應為中央政府層級主導，而非地方政府，且資金應來自全民、收益讓全民享受。

他指出，國發基金規模雖夠大，但大多是投資國內標的，然而，僅投資國內就無法完全掌握世界的最新技術；未來主權基金投資面向，也應觸及民間企業因報酬較低、回收期過長而不願投入的新興領域。

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同時，主權基金也不僅限於純技術，策略性標的也很重要，比如國內有鋼鐵業者因提早布局美國通路，就能抵禦美國關稅調升恐帶來的影響，可見通路也是一個投資方向。

此外，針對兆豐今年財務操作策略，董瑞斌表示，除擬調降美債投資部位、縮短投資天期，也將開始物色捷克等中東歐國家的投資等級公債；他也預期，美國對等關稅效應可能要到7、8月之後才會漸漸反映，屆時經濟走勢方向才會比較明朗。（編輯：翟思嘉）1140620