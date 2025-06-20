高中免試入學實際招生15.7萬名額 可查個人序位

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（中央社記者陳至中台北20日電）教育部今天公布114學年度高中「免試入學」管道實際招生名額，共15萬7504名，其中公立學校占6成，同時開放考生查詢在就學區的序位比率及累積人數區間。

教育部發布新聞稿指出，114學年度免試入學招生簡章提列總名額18萬8316名，扣除學習區完全免試入學、直升入學、優先免試入學等管道錄取且報到名額，再將未招滿的缺額回流，總計算出15個就學區的實際招生總名額為15萬7504名。

另外，為方便考生選填免試入學志願，15個就學區今天起提供「免試入學比序項目積分（未含志願序）的個人序位比率及累積人數區間」查詢服務。

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教育部表示，個人序位比率區間須以不低於0.3%，且人數不少於100人的方式呈現；志願選填期間，學生可到免試入學報名及分發系統網站查詢，了解自己在就學區的序位比率及累積人數區間。

免試入學預計7月8日放榜，7月10日報到。各就學區志願選填、報名、繳件等期程，可到各就學區免試入學委員會網站查詢。（編輯：管中維）1140620