AIT證實主持首次台美日韓晶片聯盟視訊會議
2023/2/27 16:56（2/27 17:08 更新）
（中央社記者游凱翔台北27日電）美國在台協會（AIT）今天證實，2月中旬在AIT主持下，來自美國、日本、韓國和台灣的與會人士，共同參與「美國－東亞半導體供應鏈韌性工作小組」資深官員視訊會議，討論如何加強半導體的供應鏈。
外交部25日表示，由美國主導的「美國－東亞半導體供應鏈韌性工作小組」（Fab 4），去年9月間召開首次預備性視訊會議後，經過多月來數次協調，已於今年2月16日進行工作小組的首次資深官員視訊會議。
經濟部官員當時接受電訪表示，經濟部方面是由貿易局作為發言代表，會議歷時約一個小時，主題是討論供應鏈的「早期預警機制」（early warning system）。
經濟部官員指出，建立早期預警機制之所以重要，主要是希望避免再發生先前的車用晶片荒、COVID-19疫情間供應鏈亂流等情事；未來各國透過官方對話，讓彼此知道，供應鏈下個階段可能會面臨何種問題。
經濟部官員表示，有了早期預警機制，官方建立起交換意見的管道，這對台灣業者、乃至整個供應鏈而言，都是有利的。（編輯：林克倫）1120227
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