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賴清德：台積電是世界重要資產 會繼續留在台灣茁壯

2023/3/16 13:17（3/16 13:26 更新）
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副總統賴清德（前左）16日在台北出席天下雜誌主辦的「半導體世紀對談」活動，與台積電創辦人張忠謀（前左2）及暢銷書「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）（前右）一同進入會場。中央社記者郭日曉攝 112年3月16日
副總統賴清德（前左）16日在台北出席天下雜誌主辦的「半導體世紀對談」活動，與台積電創辦人張忠謀（前左2）及暢銷書「晶片戰爭」作者米勒（Chris Miller）（前右）一同進入會場。中央社記者郭日曉攝 112年3月16日
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（中央社記者劉千綾台北16日電）副總統賴清德表示，台積電是台灣驕傲，也是世界重要資產，他相信台積電會留在台灣繼續茁壯、繁榮發展；台積電產品行銷到全世界，成就是全世界共享，不僅台灣有責任，全世界也有責任，共同支持與保護台積電，讓台積電繼續發展。

賴清德今天出席天下雜誌主辦的「張忠謀X克里斯．米勒 半導體世紀對談」，並全程參與活動。他在致詞時指出，台灣會持續保護民主、不斷強化國防力量，因為對台積電這種國際、創新研發的公司而言，民主像空氣和水一樣重要。

賴清德強調，相信台積電會留在台灣繼續茁壯、繁榮發展，這是政府對台積電以及台灣經濟的承諾，也是台灣對世界發展的承諾；政府也會穩健提供水電、土地和人才，替企業建造更好的投資環境。

面對中國武力威脅，賴清德強調，戰爭沒有贏家，和平符合大家的利益，從俄烏戰爭經驗可知侵略者並非無往不利。賴清德呼籲，民主陣營的國家如果珍惜台積電、重視台灣的民主成果，要共同解決中國武力犯台威脅、維護印太地區穩定，決心追求和平符合全球利益。

賴清德表示，張忠謀是台積電創辦人，也是半導體教父、產業的活字典；他認為，台積電是台灣的驕傲，感謝台積電長官以及公司全體多年來的付出，「我們都以你們的成績為榮」。（編輯：林淑媛）1120316

天下雜誌16日主辦「張忠謀X克里斯．米勒 半導體世紀對談」，副總統賴清德（圖）出席致詞。中央社記者郭日曉攝　112年3月16日
天下雜誌16日主辦「張忠謀X克里斯．米勒 半導體世紀對談」，副總統賴清德（圖）出席致詞。中央社記者郭日曉攝　112年3月16日
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