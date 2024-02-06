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台積電拍板建熊本二廠 專家：日本汽車產業關鍵推手

2024/2/6 21:23（2/6 21:38 更新）
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台積電6日宣布，旗下日本子公司JASM將興建第2座晶圓廠，預計2024年底開始興建。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
台積電6日宣布，旗下日本子公司JASM將興建第2座晶圓廠，預計2024年底開始興建。（圖取自台積電網頁tsmc.com）
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（中央社記者張建中新竹6日電）台積電日本子公司JASM決定於熊本興建第2座晶圓廠，製程技術將達7奈米及6奈米，且引進豐田汽車入股。半導體產業專家研判，台積電熊本二廠應與豐田自駕車晶片密切相關，並是日本汽車產業提升國際競爭力的關鍵推手。

台積電熊本一廠將於24日舉行開幕典禮，預計今年第4季量產12奈米、16奈米、22奈米及28奈米製程。台積電今天宣布，JASM計劃在熊本興建第2座晶圓廠，因應客戶需求成長，熊本二廠預計2024年底開始興建，2027年底開始營運。

JASM未來熊本兩座晶圓廠合計月產能將超過10萬片，製程技術將推進至7奈米及6奈米。此外，豐田汽車將投資取得JASM約2%股權。

工研院產科國際所研究總監楊瑞臨表示，台積電熊本一廠應主要與索尼半導體解決方案公司和電裝株式會社合作，提振日本半導體產業；熊本二廠可能與豐田汽車緊密合作研究開發自駕和智慧座艙晶片。

楊瑞臨說，台積電是全球自駕晶片主要代工廠，隨著豐田汽車在日本靜岡結合自動駕駛、機器人及住宅等，打造智慧城市，目前進一步入股JASM，預期豐田未來將與台積電合作研究開發特殊的製程技術，打造自駕和智慧座艙晶片。

楊瑞臨表示，台積電熊本二廠將成為日本提升汽車產業長期國際競爭力的關鍵推手，並可能引起美國、德國、中國車廠，以及自駕車晶片廠的關注。

汽車產業過去供應鏈長且複雜，車廠與晶圓代工廠距離遙遠，楊瑞臨說，隨著豐田與台積電展開合作，是否帶動汽車產業鏈出現變革，進而加速自駕車發展，值得觀察。（編輯：張均懋）1130206

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