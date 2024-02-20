小米傳大規模裁員 官方稱：正常人事調整

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（中央社台北20日電）中國一名小米員工在社群平台發文，表示小米將在發放年終前進行大規模裁員。對此，小米集團公關經理王化18日在微博發文澄清「僅有基於年終績效考核的正常人員調整」。

據中國的半導體新聞網站集微網，一名被平台認證為小米員工的網友發文指出：「小米2024年2月29日又要裁員，賠償標準是n+1，只通知，不協商。3月5號發年終獎，提前裁員又要坑員工一波年終獎。」

還稱自己「入職3年，年終一次也沒有拿全過。」

消息一出，小米股價下跌3.7%，19日收在港幣12.92元（約新台幣52元）。

針對這項消息，小米集團公關經理王化18日在微博貼上自己領到開工紅包的照片，並澄清，「開工第一天我就多方確認並無任何裁員計畫，僅有基於年終績效考核的正常人員調整。」

他更在留言中表示：「我覺得這可能是不想承認自己是績效不合格的那個人，更不願意承認團隊裡面就自己是墊底的人，所以就造謠希望透過一個裁員的大帽子來掩蓋自己的不足。」

同一時間，小米創辦人、董事長兼CEO雷軍也在微博發文宣布小米14 Ultra 將於22日發布，且北京昌平的全新小米智慧工廠正式投產，年產能達到1000萬台。（編輯：廖文綺/吳柏緯）1130220