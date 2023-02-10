專家：中共又愛又怕的深偽技術 轉成大外宣新招

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美國社群媒體帳戶分析公司Graphika報告揭露，中共使用「深偽技術」製作大外宣影片。圖中2名「主播」其實是用AI技術合成非真人。（圖取自Graphika公司網頁public-assets.graphika.com）

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（中央社台北10日電）反共網友曾推出「習近平語音生成器」嘲諷政權，中國當局憂懼威脅權威後管制，但美國最新報告揭露，中共也開始使用「深偽技術」製作大外宣影片，轉變成為國家宣傳工具。

自由亞洲電台9日報導，美國社群媒體帳戶分析公司Graphika在7日發布報告，揭露中國政府使用「深偽技術」（deepfake）製作宣傳影片，這是首次觀察到利用深偽技術生成的虛構人物用於國家宣傳運動。

報告指出，這些影片長度在1分半到3分鐘之間，由網路資源圖片和新聞片段彙編而成，並附有宣傳中共的機器人英語配音。其中一則指責美國無力解決槍支暴力問題；另一段則強調中美關係的重要性，稱雙方合作可促進全球經濟復甦。

報導指出，中國政府去年4月警告，深偽技術對國家安全和社會穩定構成挑戰。上個月，北京發布新規，規定提供深偽技術的企業要取得用戶的真實身份，且對深偽技術的內容進行標記。

長期追蹤中共海外擴張和滲透的法國時評人王龍蒙接受自由亞洲電台採訪時表示，中國政府擔憂深偽技術被用來解構其政權權威，因此嚴格加以限制，但它們卻在海外悄然將這項技術轉成為大外宣工具。

王龍蒙說，其實中國國內的一些反抗人士，諷刺中共政權或領導人時，也會使用深偽技術，不久前就有人推出「習近平語音生成器」等。這使得中國政府對深偽技術非常警戒，但是它們自己卻對這種技術加以利用，來炮製虛假宣傳。

王龍蒙認為，中國現在經濟不景氣，大外宣經費越來越少，所以當它們看到現有的人工智慧技術後，毫無疑問會加以利用，這樣就可以節省很多大外宣的人力、物力。但他認為西方的技術公司應該遵守基本價值和底線，不得為中共政治宣傳和意識形態擴張提供服務。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120210