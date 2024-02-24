英國再軍援烏克蘭 逾98億買彈藥另增援反坦克飛彈

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（中央社記者陳韻聿倫敦24日專電）俄羅斯全面侵略烏克蘭今天滿兩年；英國國防部宣布投入2億4500萬英鎊（逾新台幣98億元），將透過跨國供應鏈，在新一年為烏克蘭添購軍火，並加速生產火砲彈藥。

此外，國防大臣夏普斯（Grant Shapps）22日在國會證實，英國近日額外交運烏克蘭200枚「硫磺」（Brimstone）反坦克飛彈。根據國防部資料，這意味英國已累計供應烏克蘭超過1300枚「硫磺」。

夏普斯強調，沒有國際社會協助，烏克蘭無法自戰爭勝出；英國將繼續確保烏克蘭可以持續戰鬥，「直到勝利」。

英國國防部表示，首相蘇納克（Rishi Sunak）、外交大臣卡麥隆（David Cameron）以及夏普斯皆致力持續軍援烏克蘭。2022年以來，在連續兩個財政年度分別投入23億英鎊軍援烏克蘭後，英國在新的2024至2025財政年度援烏力道不減反增，軍援烏克蘭預算提高至25億英鎊。

除了增援火砲彈藥和飛彈，英國國防部另與英國軍械製造商「庫克防衛系統」（Cook Defence Systems）簽署一系列總價達數百萬英鎊的合約，為烏克蘭生產坦克及裝甲車備用履帶，資金來源包括英國本身以及由英國主導設立和管理的「國際烏克蘭基金」（IFU）。

根據夏普斯22日在國會的發言，IFU另已編列超過9億英鎊，用於強化烏克蘭的無人機、電子作戰，以及除雷能力。

俄羅斯於2014年2月入侵並兼併烏克蘭克里米亞（Crimea），隨後藉故展開對烏克蘭東部的軍事占領。2022年2月，俄羅斯全面侵略烏克蘭。

隨著戰事拉長，國際間浮現「烏克蘭疲勞」，主張烏克蘭應「適時妥協、與俄和談」的聲音再起，引發卡麥隆近日呼籲各國切勿再犯1930年代向納粹德國獨裁者希特勒（Adolf Hitler）示弱的錯誤。

卡麥隆指出，希特勒食髓知味、得寸進尺，各國最終被迫付出更重大代價。卡麥隆提醒，俄羅斯2008年進犯喬治亞，西方當時反應軟弱，甚至直到2014年還不確定該如何回應俄羅斯奪取克里米亞以及烏東頓巴斯（Donbas）大片土地，後果就是2022年爆發全面侵略。

英國自2015年起協助烏克蘭訓練武裝部隊；2022年夏季，相關訓練移師英國。國防部統計，2015年以來，英國已為烏克蘭訓練超過6萬名兵員。

夏普斯近日宣布，加入英國境內烏軍協訓計畫的國家陣容再度擴大，新增科索沃和愛沙尼亞這兩個國家。

在此之前，荷蘭、瑞典、芬蘭、挪威、丹麥、加拿大、立陶宛、羅馬尼亞、澳洲、紐西蘭陸續加入在英國境內執行的烏軍聯合訓練計畫。夏普斯預告，英國擬在今年上半年為烏克蘭完訓約1萬名新兵。

官方資料顯示，自2022年2月以來，英國對烏克蘭的軍事、經濟和人道援助已累計達近120億英鎊。

至少自2022年以來，英國持續在軍援烏克蘭扮演領導角色，包括率先供應長程精準打擊飛彈、主戰坦克（MBT）。

去年12月，英國與挪威宣布，將共同領導旨在協助烏克蘭強化海軍與海事能力的國際聯盟；今年2月英國與拉脫維亞宣告，將聯合主導先進無人機援烏聯盟。

根據夏普斯的公開發言以及英國國防部的背景說明，目前參與援烏海事聯盟的國家已接近15個，參與無人機聯盟的則接近10個。

海事聯盟已交運的援烏項目包括水雷偵測無人機、突擊艇，以及「海王」（Sea King）反潛直升機。

無人機聯盟將供應烏克蘭數以千計，包括第一人稱視角（FPV）及長程打擊無人機，並在烏克蘭建立無人機研發測試場、操作員學校，開發「對下一階段戰事至關重要」的人工智慧（AI）無人機蜂群（drone swarm）技術。

2022年以來，英國已提供烏克蘭超過4000架無人機，是烏克蘭主要供應源之一。

除了軍援，英國政府也持續採取措施，試圖補救對俄制裁漏洞、反制俄羅斯規避制裁。根據官方資料，2022年2月以來，俄羅斯對英出口驟減99.7%，英國對俄出口則減少75.5%。

英國另凍結超過220億英鎊的俄羅斯資產，並正研議透過合法途徑，將相關資產用於協助烏克蘭重建。

根據去年6月宣布的新規範，在俄羅斯賠償烏克蘭因戰爭遭受的損失以前，英國政府有權維持對俄制裁。去年5月，七大工業國集團（G7）領袖承諾，在俄羅斯向烏克蘭支付賠償以前，將持續凍結俄方主權資產。

蘇納克23日晚間發表聲明提到，英國已準備好不惜一切必要代價支援烏克蘭，直到烏克蘭獲勝，無論需要多久。

蘇納克今年1月曾閃電訪問基輔，率先與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）簽署雙邊安全合作協議，效期至少10年。法國、德國近日跟進，與烏克蘭簽署類似協議。

根據英烏安全合作協議，一旦侵略再起，英國「第一時間」就會支援烏克蘭。原則上，在烏克蘭成功正式加入北大西洋公約組織（NATO）之前，協議將維持有效。（編輯：高照芬）1130224