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南卡州初選敗給川普 海利矢言繼續拚搏堅不放棄

2024/2/25 10:51（2/25 10:58 更新）
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前美國駐聯合國大使海利。（圖取自facebook.com/NikkiHaley）
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（中央社查爾斯頓24日綜合外電報導）美國前總統川普今天贏得南卡羅來納州共和黨初選，讓競爭對手、前南卡州州長海利在她的家鄉遭遇挫敗。海利矢言不會放棄，會繼續為爭取大選提名奮戰。

她說：「我本週稍早曾說，無論南卡羅來納州初選結果如何，我都會繼續拚戰…我是個言出必行的人。當大多數美國人對川普和現任總統拜登都不滿意的時候，我不會輕言放棄。」

法新社報導，海利（Nikki Haley）今天猛烈抨擊川普，稱川普一番有關非裔美國人的言論「令人噁心」。

川普昨晚在對非裔保守派的演說中表示：「非裔喜歡我，是因為他們一直受到如此嚴重的傷害和歧視，他們確實認為我也受到了歧視。」現年77歲川普正面臨4項刑事起訴，其中2項涉及試圖推翻2020年大選結果。

川普還聲稱，非裔選民非常欣賞他在喬治亞州監獄拍攝用來製作罪犯檔案的頭像照片。

川普說：「那張大頭照，大家都看過那張照片，你知道最喜歡那張照片的是誰嗎？是非裔族群。這太不可思議了。」

川普此番言論招致共和黨和民主黨一致批評。

海利今天在南卡州的投票所中說：「這太噁心了。一旦關掉提詞器，就會發生這種事。這就是川普帶來的混亂。」

她又說：「從現在開始到總統大選期間，這種冒犯性言論每天都會出現，這就是我一直在說，不能讓川普贏得大選的原因。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1130225

#川普
#海利
#共和黨
#非裔
#海利
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