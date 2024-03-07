阿拉巴馬州完成立法 保護試管嬰兒從業醫護

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）阿拉巴馬州最高法院上月的爭議性裁決促使州內提供體外人工受精（IVF）服務的診所中止治療業務後，州長艾維今天簽署法案，確保州內這類診所的醫護人員免負法律責任。

法新社報導，立場保守的共和黨籍州長艾維（Kay Ivey）在社群平台X上發布聲明表示，「在獲得阿拉巴馬州議會的壓倒性支持後，我簽署了SB159法案，即IVF保護法案。」

這項法案6日晚間獲得議會通過，對「所有提供或接受人工體外受精相關服務的個人或實體提供民事和刑事豁免權，在胚胎死亡或受損時」不必承擔法律責任。

艾維指出，IVF是個複雜議題，「預期未來還有更多工作要完成。從保護未出生的嬰兒到支持試管嬰兒，阿拉巴馬州反墮胎、支持家庭，並為此感到自豪」。

今年2月，3對夫妻的冷凍胚胎遭1名闖入診所低溫儲存室的患者不慎掉落地上而毀壞，他們因此控告診所。下級法院認為冷凍胚胎不能被視為「人」或「兒童」，駁回他們的過失致死主張，但阿拉巴馬州最高法院認定「未成年人過失致死法」亦適用於未出生的兒童。

2月中旬，阿拉巴馬最高法院裁定，根據州法，冷凍胚胎應被視為兒童，因此摧毀冷凍胚胎可能受到法律處罰。州內提供人工受孕服務的診所為避免訴訟風險，紛紛中止業務，這個問題引發全國熱議。

很可能再度代表共和黨角逐總統大位的前總統川普等一票共和黨人也擔心引發政治風險，紛紛與這項裁決劃清界線。

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民主黨籍的現任總統拜登則抨擊這項裁決「令人憤慨且無法接受」，並稱「這就是推翻『羅訴韋德案』（Roe v. Wade）判決的直接後果」。

美國聯邦最高法院以保守派大法官居多數，並於2022年推翻1973年羅訴韋德案的裁決，終結對墮胎權近50年的憲法保障。各州對人類（personhood）的法律定義出現不同認定，阿拉巴馬州也開始實施不允許任何例外的墮胎禁令。（譯者：施施/核稿：陳政一）1130307