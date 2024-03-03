華府共和黨初選登場 海利有望擊敗川普

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國共和黨總統提名競爭者川普及海利今天將在華府初選中對壘，此地初選規模較小，或許是海利最有望擊敗前總統川普的機會之一。

路透社報導，共和黨全國代表大會（RNC）將於7月召開並正式選出提名人，而在全國各地2429名黨代表中，華府僅占19人。因此，今天的初選結果不太可能改變川普（Donald Trump）似乎即將勝出的趨勢，他已經贏得迄今所有初選。

然而，根據支持海利（Nikki Haley）的主要超級政治行動委員會（super PAC）SFA基金（SFA Fund）一名高層，對海利而言，或許她能在正式名稱為「哥倫比亞特區」的華府意外大有斬獲。

華府上次競爭激烈的共和黨總統提名初選是在2016年，當年川普得票率不到14%，沒拿下任何黨代表票。儘管如此，川普依然贏得全國提名。

整個華府都屬於城市地區，極高比例的居民擁有大專院校學歷。相形之下，川普的核心選民基礎偏向鄉村居民，而且他在低教育程度地區格外受歡迎。

如果川普在華府初選獲勝，將顯示他是如何在共和黨每個人口及地理區域中，維持其核心支持者團體。（譯者：洪培英/核稿：楊昭彥）1130303