卓榮泰談補助款：中央非魔術師 須做些財政調整

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）行政院長卓榮泰今天談及地方補助款爭議時表示，中央政府不是魔術師，不會變魔術，也不會無中生有，須在最困難狀況下做些財政調整。

行政院預計統刪今年對地方的一般性補助款25%，卓榮泰上午在台北市出席2025台北國際觀光博覽會開幕典禮前，接受媒體聯訪表示，立法院審今年度中央政府總預算時，代表各縣市的立法委員大刪總預算，現在又透過地方政府首長不放棄任何中央補助款，「這是要將中央財政一而再、再而三地剝好幾層皮。」

他說，過去幾年由於中央大力補助地方，地方財政逐年改善，以113年度為例，地方財政歲計賸餘各縣市加總達新台幣708億元。

卓榮泰表示，行政院主計總處去年8月30日已發文所有地方政府，清楚表示依一般性補助款執行應注意事項，如果今年度預算審查結果有調整時，就請各地方政府了解，中央對一般性補助款會做審議結果的調整。

他說，一般性補助款中，總數雖有2501億元，但3項（教育補助、社會福利與基本設施）定額補助1042億元，至於還有990億元是幫地方增裕財源，而地方財源已大幅改善，990億元部分請地方從中自刪529億元，1042億元方面也請地方自刪107億元。如果不足，由歲計賸餘因應，再有不足可舉借，如果還有困難，中央會協助。

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卓榮泰表示，明年如果依新修正財政收支劃分法，地方政府會拿走3753億元，完全更有能力弭平今年舉借債務，地方不會發生任何困難，「也不像他們今天所說的，完全要刪減他們社會福利、基本設施跟教育經費等等」，完全不是這樣。

他說，如果經釋憲讓財劃法明年得到合理調整，且中央政府總預算也可有所回應時，這部分就可討論，但目前還在釋憲程序，未有最終決議，只能依中央最困難的財政，請地方共同分擔。（編輯：李明宗）1140523