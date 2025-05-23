羅一鈞：COVID-19急又猛 高峰單週就診人次上看10萬

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（中央社記者曾以寧台北23日電）衛福部疾管署發言人羅一鈞今天表示，此波COVID-19疫情又急又猛，有倍增趨勢，預計6月中下旬達疫情高峰時單週就診人次上看10萬；並因應疫苗接種為上週同期3倍，已緊急配送。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天接受媒體聯訪表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情上升「又急又猛」，原預估疫情6月中下旬達高峰，單週門急診就診人次估5.5到6.5萬；但上週單週就診人次為1.9萬，本週還沒過完就已經達到此人數，加上後續幾天就診人次，疫情增幅可能達1倍。

疫情翻倍成長原因，羅一鈞分析，有可能是因民眾有警覺在進行篩檢，也有可能是因為疫情造成更多確診，因此疫情高峰就診人次預估還會上修，屆時門急診就診人次恐逼近或超過單週10萬人。

疫情上升帶動民眾疫苗接種意願大幅提升，羅一鈞說明，19至21日COVID-19疫苗接種共1萬9189人，為上週同期接種6413人的3倍，5月21日接種7612人更創近3個月來單日新高。推測因不少民眾在網路上分享確診情形，讓民眾意識到COVID-19疫情已到身邊，且醫師在診間也會提醒民眾注意疫情。

因應疫苗打氣，疾管署表示，今天已增加疫苗配送4.5萬劑，國內公費COVID-19疫苗庫存尚有314.4萬劑，將依接種狀況，適時機動增配。呼籲年齡滿6個月以上且尚未接種民眾儘早接種，另已接種1劑且間隔6個月（180天）的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑。

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疾管署說明，COVID-19抗病毒藥物亦儲備充足，尚有瑞德西韋20.6萬劑、倍拉維46.9萬人份、莫納皮拉韋1萬人份，以及舒冠效（Xocova錠）5000人份，且仍有開口合約可叫貨，配合疫情供應。

疾管署表示，食藥署已與快篩試劑廠商和通路密切聯繫，請廠商持續增產。疾管署亦已於官網設置「新冠最新防疫專區」（https://gov.tw/gNG），彙整各縣市衛生局提供的家用快篩試劑販售藥局及提供醫用快篩醫療院所名單連結，也提供疫苗接種院所、抗病毒藥劑配置存放點等資訊，供民眾查詢。（編輯：李亨山）1140523