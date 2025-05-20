COVID-19疫情連6週升 5旬男住院3週併呼吸衰竭亡

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（中央社記者曾以寧台北20日電）衛福部疾管署今天表示，國內COVID-19疫情已連6週上升，就診與重症雙創今年單週新高，疫苗單週接種也創近3個月新高；1名有癌症病史的50多歲男子，住院3週併發呼吸衰竭死亡。

衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞在例行疫報表示，國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情連續6週上升，5月11日至17日門急診就診計1萬9097人次，12日至19日新增93例COVID-19併發重症，雙創今年單週新高。

新增4例死亡個案，其中較年輕者，防疫醫師林詠青說明，為中部50多歲男性，有癌症病史，2021年到2022年曾各接種2劑COVID-19疫苗，但未接種最新JN.1疫苗。4月中旬出現呼吸喘、食慾下降、全身疲倦症狀，1週後沒有改善，就醫已乾咳、血壓偏低，當時X光有肺炎但COVID-19檢驗陰性，收住院並給予抗生素治療。

林詠青指出，個案於住院1週後肺炎症狀惡化，出現呼吸費力、血氧偏低，PCR檢驗為陽性，研判為COVID-19感染併發肺炎、急性呼吸窘迫，給予抗病毒藥物治療並轉加護病房；但在加護病房住院期間併發多重細菌黴菌感染，治療效果不佳，住院3週後於5月中旬過世，死因為COVID-19肺炎併發呼吸衰竭。

重症方面，林詠青指出，1名南部10個月大女嬰，無特殊病史、未曾接種JN.1疫苗，5月中旬有發燒症狀到診所就醫，後續未改善且出現食慾不振、呼吸急促、呼吸困難、哮吼等症狀，發病2天到醫院，檢查有血氧偏低，COVID-19快篩陽性且X光顯示有肺炎。

林詠青說明，醫師研判個案有急性呼吸衰竭，收治加護病房並且給予抗病毒藥物治療，目前住院4天，已無發燒，生命徵象穩定且意識清楚，但仍持續在加護病房治療中。

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疾管署統計，截至今年5月18日，國內JN.1疫苗累計接種211.6萬人次，全國接種率為8.79%，65歲以上第1劑及第2劑為18.3%、0.48%。5月12日至18日接種近1.7萬人，為近3個月以來單週最高，也較前1週增加57%。羅一鈞表示，顯示疫苗打氣持續提升。

羅一鈞指出，目前國內尚有316.9萬新冠JN.1疫苗供年齡滿6個月以上全民接種。因地方政府反映，疫苗預約相當踴躍，疾管署本週將增加疫苗配送，以因應民眾需求。（編輯：管中維）1140520