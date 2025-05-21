加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
專訪／谷立言：無人機對台海和平至關重要 合作聚焦3領域
首頁 / 國際

阿聯：與以色列達成協議 將向加薩運送人道物資

2025/5/21 18:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社阿布達比21日綜合外電報導）阿拉伯聯合大公國官媒今天發布聲明指出，阿聯已經跟以色列達成協議，允許向遭圍困的加薩走廊（Gaza Strip）運送「緊急人道援助物資」。

法新社報導，以色列正面臨龐大的國際壓力，被要求勿在加薩走廊加強軍事行動，並允許援助物資進入當地。人道機構表示，全面封鎖已導致加薩地區出現嚴重的糧食和藥品短缺問題。

以色列當局宣稱，昨天有93輛援助卡車從以國進入加薩走廊，但聯合國指稱，這些援助物資已被扣住。

無國界醫生組織（MSF）今天則說，以色列開始允許運入加薩走廊的援助物資數量遠遠不足，只是「假裝封鎖已結束的煙幕彈」。

阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）發布的聲明寫道，阿聯副總理兼外交部長阿布都拉（Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan）與以色列外長薩爾（Gideon Saar）通話達成協議，允許從阿聯運送緊急人道援助物資。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

聲明還提到，這項援助會在初步階段滿足加薩地區約1萬5000位居民的糧食需求。

但目前尚不清楚阿聯的援助物資會於何時運往加薩。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）1140521

薩爾
大阪世博以色列國家日 警戒抗議不開放一般民眾
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

30
更多編輯台推薦新聞：