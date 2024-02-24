鄧振中將出席WTO部長會議 要求有效處理爭端

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（中央社記者賴于榛台北24日電）世界貿易組織（WTO）部長會議26日將在阿拉伯聯合大公國舉行，聚焦WTO改革、促進環境永續等當前世界貿易挑戰。行政院政務委員鄧振中將率團與會，並要求有效處理爭端的機制。

第13屆WTO部長級會議（MC13）定26日至29日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行實體會議，有164個會員國及受邀參加的重要國際組織派員與會。

行政院經貿談判辦公室今天透過新聞稿指出，2年一度的WTO部長會議是WTO最高決策機構，會議將就多邊貿易議題做出政策決定來指引後續工作方向，相較於上一屆聚焦疫後經濟復甦合作，此次會議將聚焦WTO改革、恢復爭端解決體系正常運作、利用貿易促進環境永續發展、電子商務等當前世界貿易挑戰。

台灣自2002年1月1日加入WTO，經貿辦說，22年來，台灣對外貿易總額增加2.5倍，顯示台灣與世界貿易的連結更為緊密，同時台灣也加速經濟自由化與帶動產業競爭力提升的體制改革，協助其他會員強化自身的供應鏈韌性與安全，例如疫情期間台灣努力生產足夠晶片，以維持全球汽車、電腦等供應鏈的穩定。

經貿辦說，台灣將由鄧振中偕同台灣常駐WTO代表團代表羅昌發，以及經貿辦、外交部及農業部人員代表政府出席，預計除大會表訂行程外，還會盡力安排雙邊部長見面機會，與他國共同對抗不公平貿易措施，努力爭取有利台灣的經貿空間。

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經貿辦指出，代表團也將向各國介紹台灣近年在全球經貿合作上獲得的重要成果，包括台美21世紀貿易倡議首批協定的簽署、台加投資促進及保障協議、以及台英提升貿易夥伴關係協議等，同時強調，台灣在貿易包容性、永續性、透明性上所作努力已獲得全球高度認同，期待日後能與更多國家進行經貿合作，並期盼能加入更多區域性經濟組織。

代表團並將提出幾項主張，包括：一、要求WTO有效處理部分非市場經濟國家濫用補貼，導致鋼鐵、太陽能板、石化等產業產能過剩一事；二、恢復完整及健全的WTO爭端解決機制，避免各種貿易紛爭不斷累積；三、嚴格規範捕獲量大及補貼多的國家，促進漁業永續發展；四、確保各國糧食安全，不應任意限制出口。（編輯：郭無患）1130224