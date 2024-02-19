葛來儀率歐美學者訪政院經貿辦 經濟安全是關注焦點

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（中央社記者葉素萍、賴于榛台北19日電）行政院經貿談判辦公室今天說，德國馬歇爾基金會主任葛來儀（Bonnie Glaser）與來自歐洲、美國的青年學者拜會經貿辦，歐美學者就當前區域供應鏈、經濟安全、補貼政策、市場分散等議題交換意見。

行政院經貿談判辦公室今天透過臉書表示，經貿辦總談判代表、行政院政委鄧振中歡迎葛來儀及來自歐洲與美國的青年學者。

歐美學者就當前區域供應鏈、經濟安全、補貼政策、市場分散以及台灣新南向政策成果等議題提出各項問題，與經貿談判辦公室人員交換意見。

葛來儀表示，距離上次訪台已經1年，非常期待這次的訪台。當前世界各國高度關注台灣研究，不只美國，歐盟學者也高度關心台灣發展，因此這次訪團的組成也將更多歐洲青年學者納入，期盼構築新世代國際學者對台灣全面的瞭解及分析。

鄧振中邀請歐美學者在台灣多留一些時間，多訪問台灣產官學界不同單位，期盼就各項政策給予建議，並且享受台灣美好的食物以及氣候。

另外，與會人員說，團員們關注議題非常多元，會議約持續1小時，雙方就經濟安全、經濟脅迫，以及台灣的分散市場討論互動。（編輯：翟思嘉）1130219