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因應美停止資助 歐盟將撥550萬歐元援自由歐洲電台

2025/5/22 07:50
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（中央社記者劉郁葶布拉格21日專電）川普政府2個月前宣布停止資助「自由歐洲電台/自由電台」，歐盟於昨天宣布將撥款550萬歐元（約新台幣1.87億元）以支持電台營運。捷克媒體指出，歐盟的支持凸顯在緊張的地緣政治局勢下，對獨立媒體日益重視的趨勢。

根據捷克通訊社（ČTK）報導，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）20日在歐盟外長會議後宣布，歐盟將向歐洲民主基金會（The European Endowment for Democracy）提供550萬歐元，用來支持總部位在捷克首都布拉格的「自由歐洲電台/自由電台」（Radio Free Europe/Radio Liberty，簡稱為RFE/RL）。

這筆資金被視為短期緊急援助，用來應對川普（Donald Trump）政府在今年3月中時削減「美國國際媒體署」（U.S. Agency for Global Media）資金導致的財政困難。

報導指出，歐盟的援助行動凸顯對「自由歐洲電台/自由電台」未來發展的擔憂，以及在當前地緣政治局勢下，獨立媒體的重要性。

捷克外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）表示，自由歐洲電台正在尋找繼續運作的方法，並對歐盟的決定表示歡迎，強調維護電台使命的重要性。

利帕夫斯基補充：「如果我們擁有一家約10%收聽的人口來自俄羅斯人、白俄羅斯人與伊朗人的媒體機構，這對我們自身的安全與戰略溝通而言是有意義的。」

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川普政府3月中下令終止美國國際媒體署對RFE/RL與其他機構的資金撥款，並指責這些電台散布反美和具偏見的宣傳，引發法律與輿論爭議。

這使得「自由歐洲電台/自由電台」失去原定於4月用於營運的1200萬美元（約新台幣3.6億元）資金。RFE/RL的執行長卡普斯（Steve Capus）表示：「撤銷自由歐洲電台/自由電台的撥款協議，是給美國敵人一份大禮。」（編輯：張芷瑄）1140522

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