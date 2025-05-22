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台北電台節目美國獲獎 劉馬利堅守媒體人職責

2025/5/22 08:29（5/22 08:41 更新）
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台北電台副台長李佩味（左）、主持人劉馬利（右）20日在洛杉磯領獎。葛蕾西獎（Gracies Award）是美國女性媒體工作者組成的非營利組織「女性媒體聯盟」主辦，表揚由女性創作、為女性發聲的優秀媒體作品。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月22日
台北電台副台長李佩味（左）、主持人劉馬利（右）20日在洛杉磯領獎。葛蕾西獎（Gracies Award）是美國女性媒體工作者組成的非營利組織「女性媒體聯盟」主辦，表揚由女性創作、為女性發聲的優秀媒體作品。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月22日
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（中央社記者林宏翰洛杉磯21日專電）台北電台節目「有緣千里‧話音樂」在美國獲得葛蕾西獎，主持人劉馬利向中央社記者表示，身為媒體人，責任是「要端出牛肉」，讓廣播節目有內涵，兼具娛樂與教育意義。

劉馬利跨足教育界和媒體界，她是廣播節目主持人，也在大學音樂系任教。台北電台「有緣千里‧話音樂」節目，以「音樂就是武器」（Music is weapon）單元，獲得美國葛蕾西獎（Gracies Award）全國性非英語節目獎項。

劉馬利在這個單元訪問了8名烏克蘭的女性作曲家，探訪她們的音樂歷程，呈現她們在戰火中對音樂的堅持。

葛蕾西獎由美國非營利機構「女性媒體聯盟」（AWM）主辦，表揚由女性創作、為女性發聲的優秀媒體作品，今年適逢50週年。劉馬利與台北廣播電台副台長李佩味20日在洛杉磯出席頒獎典禮，今天在駐洛杉磯台灣書院的協助下，接受華文媒體訪問。

李佩味表示，「有緣千里‧話音樂」開播2年多，每個星期訪問在台灣的國際音樂家，成為連結台北與世界的一扇窗，這次得獎的訪問烏克蘭作曲家單元，用音樂為主題，帶領台灣聽眾關注國際議題。

劉馬利利用視訊訪問的方式，邀訪8名活躍於國際舞台的烏克蘭作曲家。她回顧最初「內心一直很糾結，不知道8位是不是都能成功受訪，如果訪問的是男性的話，變數更多，因為他們要從軍」。

劉馬利以一人之力，從策畫、邀訪、錄音、後製到同步翻譯全部獨力完成。她用英語訪問，用中文翻譯給聽眾。

劉馬利分享訪問中，最享受的事「我很喜歡聽作曲家講話，就像下棋一樣懂得布局」。她從訪問中觀察到，烏克蘭音樂家在戰火中的堅韌意志，「她們堅持生活要正常，音樂會要繼續舉辦，用音樂作為捍衛國家的武器」。

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她印象最深的一句話是「就算海枯石爛，相信勝利會是我們的」。

劉馬利在大學任教，課餘自己也要做功課，準備廣播節目的內容，因為她堅持「媒體人的責任就是要端出牛肉」。她的節目從音樂人的故事出發，讓聽眾對音樂產生興趣。她認為節目必須寓教於樂，「每一句話要有彩蛋」。（編輯：陳承功）1140522

#烏克蘭
#洛杉磯
#美國
台北電台副台長李佩味（右）、主持人劉馬利（左）20日出席洛杉磯的葛蕾西獎（Gracies Award）頒獎典禮。這個獎是美國女性媒體工作者組成的非營利組織，表揚由女性創作、為女性發聲的優秀媒體作品。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月22日
台北電台副台長李佩味（右）、主持人劉馬利（左）20日出席洛杉磯的葛蕾西獎（Gracies Award）頒獎典禮。這個獎是美國女性媒體工作者組成的非營利組織，表揚由女性創作、為女性發聲的優秀媒體作品。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 114年5月22日
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