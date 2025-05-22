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盧比歐允改革軍售流程 美議員提法案強化援台效率

2025/5/22 07:52（5/22 08:01 更新）
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美國國務卿盧比歐21日出席眾議院外委會「2026財年國務院佈局：捍衛美國利益」聽證會，回應國會對國務院預算及改革規畫的提問。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月22日
美國國務卿盧比歐21日出席眾議院外委會「2026財年國務院佈局：捍衛美國利益」聽證會，回應國會對國務院預算及改革規畫的提問。中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年5月22日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓21日專電）美國國務卿盧比歐今天在國會提到，國務院收到許多對於軍售延宕的抱怨，當前的改革重點之一即是加速流程。參、眾議員同日提出「台灣+法案」，要求把台灣視同「北約+」成員，在軍售上享有相對便捷的待遇。

盧比歐（Marco Rubio）上午出席眾議院外委會「2026財年國務院佈局：捍衛美國利益」聽證會期間，眾議員辛克（Ryan Zinke）關切外國軍事銷售系統是否能及時提供盟友軍事能力，且總統川普出訪中東結束後，可能會有大量軍售訂單，請盧比歐承諾改善。

盧比歐表示，這確實是國務院重組及改革的優先事項之一，目標是使這個流程更快速。

「我們收到許多抱怨，每場雙邊會談中，對方都會抱怨某項軍售案或融資案已經卡了5年，卻仍未交付，或尚未通過程序獲得批准。因此，我們必須改革這個體系。」

他也說，美國對外軍售面臨的另一個障礙是國防工業產能無法快速生產彈藥，來滿足自身需求，也無法履行對夥伴的承諾。

參議員史考特（Rick Scott）及眾議員裴利（Scott Perry）下午提出「台灣+法案」（Taiwan PLUS Act），訴求與日前的「豪豬」法案相似，有助簡化對台軍售流程，讓台灣與北大西洋公約組織（NATO）、日本、澳洲、韓國、以色列及紐西蘭，也就是「北約+」（NATO Plus）的成員享有同等軍售待遇。

法案指出，根據美國國防安全合作署（DSCA）資料，台灣為2020財年外國軍事銷售制（FMS）最大客戶。1950至2020財年間，台灣是美國第3大軍售客戶，與日本並列。2010年以來，國務院已通報國會超過410億美元（約新台幣1兆2315億元）的對台軍售。

法案也提到，台灣已被美國視為「主要非北約盟友」（major non-NATO ally）；2020年「台灣保證法」及2021年「國防授權法」都有條文要求美國提供台灣足夠的防衛能力。

此外，美國國會轄下的「美中經濟暨安全檢討委員會」（USCC）2019年的報告中，建議美國國會將對台灣的軍售待遇提高到與美國盟友一樣的級別。這項建議在2024年的報告中再次提出。

北京不排除武統台灣。史考特透過新聞稿表示，美國因此必須明確表達持續支持台灣的立場。這項法案將減少繁瑣程序，使台灣能夠更快、更容易地從美國購買所需武器，以在共產中國入侵時自我防衛。

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裴利則說，台灣正處於中共加劇的侵略前線。「台灣+法案」將簡化對台軍售流程，強化嚇阻力，並鞏固美國捍衛印太利益的承諾。

國會法案必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才完成立法程序。（編輯：陳承功）1140522

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