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美議員致函希爾頓、萬豪、凱悅飯店 勿稱「中國台灣」一詞
首頁 / 政治

美緬因州議會決議 恭賀正副總統就職週年

2025/5/22 08:08
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（中央社記者廖漢原紐約21日專電）美國緬因州議會20日通過決議，恭賀正副總統賴清德、蕭美琴就職週年，肯定台灣民主蓬勃發展，支持台美推動簽署避免雙重課稅協定，強化雙方密切經貿夥伴關係。

緬因州議會在賴總統就職週年當日，通過決議恭賀正副總統賴清德、蕭美琴，並強調美國對台政策是根據台灣關係法，不是聯合國大會第2758號決議，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等國際機構。

決議案由州參議院農業委員會主席羅斯（Rachel Talbot Ross）及共和黨領袖史都華（Harold Steward）提案，州參眾議院同日無異議通過。

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緬因州位於美國東北部新英格蘭地區，在佛蒙特、羅德島及新罕布什爾等州通過友台決議或連署聲明後，又一州強力挺台。

駐波士頓辦事處長廖朝宏拜會州參眾議院議長竇特利（Matthea Daughtry）及費克杜（Ryan Fecteau）等友人，感謝緬因州長期對台支持。（編輯：陳承功）1140522

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