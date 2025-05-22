加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
早安世界》週末迎鋒面全台有雨北部降溫 端午連假水氣偏多
首頁 / 國際

紐時：俄羅斯將巴西變成「間諜工廠」

2025/5/22 07:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）根據「紐約時報」今天報導，俄羅斯利用巴西培養一批間諜，成為俄羅斯情報計畫的精英成員，他們在巴西獲得新身分，過著無人懷疑的生活，直到準備好迎接更大的挑戰。

據「紐約時報」（The New York Times）報導，這些間諜抵達巴西後就「抹去」俄羅斯的過去，開辦企業、結交朋友、建立家庭，營造一個新身分。

他們的目的並非監視巴西，而是「成為巴西人」，一旦準備就緒，就會前往歐洲、美國或中東國家，在那裡採取最終行動。

紐時報導指出，巴西聯邦警察自2022年烏克蘭戰爭開始以來一直在調查俄羅斯間諜，涉及8個國家，並獲得美國、以色列、荷蘭、烏拉圭等地情報機構支持，迄今已發現至少9名持有巴西假身份的俄羅斯間諜。

2022年4月，俄羅斯入侵烏克蘭約2個月後，美國中央情報局（CIA）即向巴西發出警告稱，1名俄羅斯軍事情報人員已申請荷蘭海牙法庭實習；同一時期，國際法庭開始調查俄羅斯在烏克蘭犯下的戰爭罪行。

該名俄羅斯間諜持有巴西證件，包括護照、選民登記證和預備役證明，他因偽造文件被巴西法院判處15年監禁，後減刑為5年，俄羅斯政府聲稱他是一名通緝的毒販，要求引渡他，但被巴西拒絕。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

紐時報導指出，俄羅斯利用巴西的主因包括：持巴西護照可以免簽證前往許多國家；巴西人口具有歐洲血統，使用巴西人的身分不容易引起注意。

另一個重要因素是巴西民事登記系統脆弱和腐敗，出生在農村的人不需要醫師證明、只要有證人在場即可獲得出生證明。（編輯：陳承功）1140522

烏克蘭戰爭
盧比歐：台自衛能力成嚇阻關鍵 愈難攻愈能爭取時間歐盟英國力挺烏克蘭 分別對俄祭出新制裁
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

21
更多編輯台推薦新聞：