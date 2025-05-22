泰山詹姓前董事長涉違證交法 800萬元交保

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（中央社記者林長順台北22日電）泰山企業詹姓前董事長涉嫌炒作泰山股價，另於處分轉投資全家便利商店股權、買畫部分涉違證交法。北檢昨天約談詹男等人到案，今天凌晨諭令詹男新台幣800萬元交保。

檢調獲報，詹男與台開公司邱姓女董事長等人於民國111年11月至12月間，涉嫌使用台開公司私募款項新台幣1億餘元，以連續高價買入的手法炒作泰山公司股價。

檢調另接獲告發，詹男等人於111年12月間以鉅額逐筆交易方式，透過投資顧問公司仲介出售轉投資全家便利商店股權，違反泰山公司內控及取得或處分資產處理程序，違規情節重大，已遭證交所裁罰200萬元，此部分涉嫌違反證交法的非常規交易罪。

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另方面，詹男等人涉嫌於111年12月間向另一間仲介公司購買2幅名畫，金額共計約7000萬餘元，也被證交所認定違反泰山公司內控及取得或處分資產處理程序，違規情節重大，處以違約金，此部分涉嫌違反證交法的特別背信罪。

台北地檢署昨天指揮調查局台北市調查處，兵分11路搜索詹男、邱女等人住居所，並通知詹男等7名被告到案。檢察官複訊後，今天凌晨諭令詹男800萬元交保、邱女100萬元交保，均限制出境、出海並實施電子監控，陳姓、黃姓被告分別以100萬元、50萬元交保，其餘被告請回。（編輯：方沛清）1140522